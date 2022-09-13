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В РФ назвали "эскалацией" гарантии безопасности для Украины

"Украинская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 17:08
Пропагандист Леонид Слуцкий, фото ТАСС

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал "эскалацией" опубликованные Офисом президента Украины рекомендации по гарантиям безопасности, а также пригрозил западным партнерам Украины конфликтом с "ядерной Россией".

Джерело:  ТАСС и Regnum со ссылкой на заявление Слуцкого

Прямая речь: "Все его пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации. По сути, предлагается задокументировать продвижение военной инфраструктуры стран Запада к российским границам, накачку (Украины - ред.) западными вооружениями.

Это никакие не гарантии безопасности, это проект пакта о вовлечении стран НАТО и их союзников в конфликт в (Украину - ред). Проект против России, против ядерной державы. Надеюсь, все западные партнеры Киева хорошо осознают под чем им предлагается подписаться".

Детали: По его словам, проект "Киевского договора по безопасности" закрепит санкционное давление на страну-агрессора. Слуцкого также возмутил пункт, который "не отменяет вступления Украины в НАТО". 

Он добавил, что рекомендации по гарантиям безопасности "точно никак не соприкасаются" с целями войны против Украины, так называемая "спецоперация" будет продолжена.

Предыстория: Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен во вторник презентовали рекомендации по "Киевскому договору по безопасности" для стратегического партнерства Украины и государств-гарантов. 

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Темы: Росcиягарантии безопасностимеждународные отношения
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