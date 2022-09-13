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В ОП презентували перший документ щодо гарантій безпеки для України

"Українська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 14:27
В ОП презентували перший документ щодо гарантій безпеки для України
Ілюстративне фото з сайту ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен у вівторок презентували рекомендації щодо "Київського безпекового договору" для стратегічного партнерства України та країн-гарантів. 

Джерело: сайт президента України

Пряма мова Расмуссена: "Ухвалення цих рекомендацій дасть потужний сигнал Володимиру Путіну. Це продемонструє, що наша відданість Україні не похитнеться, що його війна – марна. Це також дало б сигнал українському народові, що ми віддано підтримуємо незалежність і суверенітет України стільки, скільки це потрібно. Зробити це правильно означає закласти новий наріжний камінь європейської безпеки. Якщо цього не зробити, це означатиме загострення кризи на європейській землі". 

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Деталі: Запропоновані рекомендації передбачають: 

  • Україні потрібні ресурси на утримання потужних ЗС, здатних протистояти воєнізованим формуванням РФ.
  • Багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промислову базу України, передача зброї та розвідувальна підтримка з боку союзників, інтенсивні тренувальні місії та спільні навчання під егідою ЄС й НАТО.
  • Гарантії безпеки мають окреслювати низку зобов’язань, узятих групою гарантів разом з Україною. Гарантії мають бути політично та юридично обов’язковими для виконання.
  • Договір об’єднає основну групу країн-союзників та Україну. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.
  • Пакет гарантій містить як превентивні заходи, так і заходи, які мають бути вжиті невідкладно у разі нового посягання на суверенітет і територіальну цілісність України. 
  • Договір передбачає повноцінний санкційний пакет проти країни-агресора, а також може містити додаткові компоненти, зокрема угоди про забезпечення сучасними системами ППО/ПРО, регіональні угоди про безпеку в Чорному морі тощо.
  • Гарантії безпеки не замінюють прагнення України вступити до НАТО.

З повним текстом рекомендацій можна ознайомитись на сайті президента України. 

Оновлено о 16:33: Пакет рекомендацій показали Володимиру Зеленському: "Я детально ознайомився з цим документом. Вважаю, що він підготовлений на високому рівні. Це перший, але дуже важливий крок. Ці рекомендації мають стати основою майбутнього безпекового договору".

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Зеленський наголосив, що "це має бути робочий дієвий механізм". Президент також попросив Андерса Фога Расмуссена долучитися до діалогу з лідерами держав.

Передісторія: 

  • Раніше консультативна група заявила, що представить перший документ з рекомендаціями 29-30 серпня.
  • У травні стало відомо, що керівник ОП Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен очолили міжнародну консультативну групу, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

Теми: Андрій ЄрмакОфіс генпрокурорагарантії безпекиміжнародна спільнота
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