В ОП презентували перший документ щодо гарантій безпеки для України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен у вівторок презентували рекомендації щодо "Київського безпекового договору" для стратегічного партнерства України та країн-гарантів.

Джерело: сайт президента України

Пряма мова Расмуссена: "Ухвалення цих рекомендацій дасть потужний сигнал Володимиру Путіну. Це продемонструє, що наша відданість Україні не похитнеться, що його війна – марна. Це також дало б сигнал українському народові, що ми віддано підтримуємо незалежність і суверенітет України стільки, скільки це потрібно. Зробити це правильно означає закласти новий наріжний камінь європейської безпеки. Якщо цього не зробити, це означатиме загострення кризи на європейській землі".

Деталі: Запропоновані рекомендації передбачають:

Україні потрібні ресурси на утримання потужних ЗС, здатних протистояти воєнізованим формуванням РФ.

Багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промислову базу України, передача зброї та розвідувальна підтримка з боку союзників, інтенсивні тренувальні місії та спільні навчання під егідою ЄС й НАТО.

Гарантії безпеки мають окреслювати низку зобов’язань, узятих групою гарантів разом з Україною. Гарантії мають бути політично та юридично обов’язковими для виконання.

Договір об’єднає основну групу країн-союзників та Україну. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.

Пакет гарантій містить як превентивні заходи, так і заходи, які мають бути вжиті невідкладно у разі нового посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

Договір передбачає повноцінний санкційний пакет проти країни-агресора, а також може містити додаткові компоненти, зокрема угоди про забезпечення сучасними системами ППО/ПРО, регіональні угоди про безпеку в Чорному морі тощо.

Гарантії безпеки не замінюють прагнення України вступити до НАТО.

З повним текстом рекомендацій можна ознайомитись на сайті президента України.

Оновлено о 16:33: Пакет рекомендацій показали Володимиру Зеленському: "Я детально ознайомився з цим документом. Вважаю, що він підготовлений на високому рівні. Це перший, але дуже важливий крок. Ці рекомендації мають стати основою майбутнього безпекового договору".

Зеленський наголосив, що "це має бути робочий дієвий механізм". Президент також попросив Андерса Фога Расмуссена долучитися до діалогу з лідерами держав.

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