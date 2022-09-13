На Харківщині затримали російського артилериста з Калінінграду

Прикордонники на Харківщині полонили російського артилериста, який з березня обстрілював Чугуївський район.

Джерело: повідомлення Східного регіонального управління ДПСУ

Дослівно: "Взятий у полон окупант розповів, що після наступу Сил оборони України його з товаришем залишили співслужбовці, які поспіхом втекли. Товариш полоненого підірвався, зайшовши в заміновану рашистами лісопосадку, а молодого загарбника затримали українські прикордонники. Він виявився громадянином РФ 2001 року народження".

Деталі: Полонений розповів, що служив в одній з частин, яка постійно дислокується в Калінінградській області на посаді старшого навідника гаубичного самохідного артилерійського дивізіону.

За його словами, його САУ 2С3 "Акація" у складі колони з 15 одиниць військової техніки вторглася в Україну на початку березня.

З цього часу загарбник періодично обстрілював українські населені пункти, зокрема, Чугуїв та Печеніги, Коробочкине.

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