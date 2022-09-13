На Харківщині затримали російського артилериста з Калінінграду
Прикордонники на Харківщині полонили російського артилериста, який з березня обстрілював Чугуївський район.
Джерело: повідомлення Східного регіонального управління ДПСУ
Дослівно: "Взятий у полон окупант розповів, що після наступу Сил оборони України його з товаришем залишили співслужбовці, які поспіхом втекли. Товариш полоненого підірвався, зайшовши в заміновану рашистами лісопосадку, а молодого загарбника затримали українські прикордонники. Він виявився громадянином РФ 2001 року народження".
Деталі: Полонений розповів, що служив в одній з частин, яка постійно дислокується в Калінінградській області на посаді старшого навідника гаубичного самохідного артилерійського дивізіону.
За його словами, його САУ 2С3 "Акація" у складі колони з 15 одиниць військової техніки вторглася в Україну на початку березня.
З цього часу загарбник періодично обстрілював українські населені пункти, зокрема, Чугуїв та Печеніги, Коробочкине.
Передісторія:
- Також 13 вересня прикордонники повідомили, що на Харківщині взяли в полон двох жителів Луганщини, які воювали у складі збройних формувань РФ.