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На Харківщині затримали російського артилериста з Калінінграду

Олександр ШумілінВівторок, 13 вересня 2022, 17:45
На Харківщині затримали російського артилериста з Калінінграду
Скриншот

Прикордонники на Харківщині полонили російського артилериста, який з березня обстрілював Чугуївський район.

Джерело: повідомлення Східного регіонального управління ДПСУ

Дослівно: "Взятий у полон окупант розповів, що після наступу Сил оборони України його з товаришем залишили співслужбовці, які поспіхом втекли. Товариш полоненого підірвався, зайшовши в заміновану рашистами лісопосадку, а молодого загарбника затримали українські прикордонники. Він виявився громадянином РФ 2001 року народження".

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Деталі: Полонений розповів, що служив в одній з частин, яка постійно дислокується в Калінінградській області на посаді старшого навідника гаубичного самохідного артилерійського дивізіону.

За його словами, його САУ 2С3 "Акація" у складі колони з 15 одиниць військової техніки вторглася в Україну на початку березня.

З цього часу загарбник періодично обстрілював українські населені пункти, зокрема, Чугуїв та Печеніги, Коробочкине.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Також 13 вересня прикордонники повідомили, що на Харківщині взяли в полон двох жителів Луганщини, які воювали у складі збройних формувань РФ.

Теми: кордонРосія
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