В Харьковской области задержали российского артиллериста из Калининграда

Пограничники в Харьковской области пленили российского артиллериста, который с марта обстреливал Чугуевский район.

Источник: сообщение Восточного регионального управления ГНСУ

Дословно: "Взятый в плен оккупант рассказал, что после наступления Сил обороны Украины его с товарищем оставили сбежавшие сослуживцы. Товарищ пленника взорвался, зайдя в заминированную рашистами лесопосадку, а молодого захватчика задержали украинские пограничники. Он оказался гражданином РФ в 2001 году рождения".

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Детали: Пленный рассказал, что служил в одной из частей, которая постоянно дислоцируется в Калининградской области в должности старшего наводчика гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона.

По его словам, его САУ 2С3 "Акация" в составе колонны из 15 единиц военной техники вторглась в Украину в начале марта.

С этого времени захватчик периодически обстреливал украинские населенные пункты, в частности Чугуев и Печенеги, Коробочкино.

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