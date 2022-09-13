Повітряні сили за дві години приземлили два російські літаки

Зенітники Повітряних сил збили 2 російські літаки в небі над Херсонщиною та Донеччиною.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: 13 вересня з 14.00 по 16.00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено три повітряні цілі – один БпЛА оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів.

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На Херсонщині воїни 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищили російський бомбардувальник Су-24.

А на Донеччині зенітники Шепетівського 11 зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" приземлили штурмовик Су-25 окупантів.