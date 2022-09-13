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Воздушные силы за два часа приземлили два российских самолета

Валентина РоманенкоВторник, 13 сентября 2022, 17:49
Воздушные силы за два часа приземлили два российских самолета
иллюстрация Воздушных сил

Зенитчики Воздушных сил сбили 2 российских самолета в небе над Херсонщиной и Донбасом.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: 13 сентября с 14.00 по 16.00 зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены три воздушных цели – один БПЛА оперативно-тактического уровня и два самолета оккупантов.

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В Херсонской области воины 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили российский бомбардировщик Су-24.

А в Донецкой области зенитчики Шепетовского 11 зенитного ракетного полка воздушного командования "Запад" приземлили штурмовик Су-25 оккупантов.

Темы: война
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