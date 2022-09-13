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У Верховній Раді з’явився новий народний депутат

Станіслав ПогоріловВівторок, 13 вересня 2022, 18:14
Фото: Getty Images

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом Олексія Сівіріна від партії "Голос" замість Рустема Умєрова, який очолив Фонд держмайна.

Джерело: ЦВК у Telegram

Дослівно: "Комісія отримала постанову Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата Рустема Умєрова. Він написав заяву про складення депутатських повноважень. Був обраний на позачергових виборах-2019 від партії "Голос".

Деталі: Також ЦВК розглянула постанову та визнала наступного за черговістю Олексія Сівіріна обраним народним депутатом України (№21 у виборчому списку партії "Голос").

Відомо, що Олексій Сівірін – фінансист, старший бізнес-аналітик ТОВ "МакКінзі і Компанія Україна".

Що було раніше: 7 вересня Верховна Рада проголосувала за призначення народного депутата фракції "Голос" Рустема Умєрова головою Фонду державного майна.

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Теми: Верховна РадаЦВК
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