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В Верховной Раде появился новый народный депутат

Станислав ПогориловВторник, 13 сентября 2022, 18:14
В Верховной Раде появился новый народный депутат
Фото: Getty Images

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Алексея Сивирина от партии "Голос" вместо Рустема Умерова, возглавившего Фонд госимущества.

Источник: ЦИК в Telegram

Дословно: "Комиссия получила постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата Рустема Умерова. Он написал заявление о сложении депутатских полномочий. Был избран на внеочередных выборах-2019 от партии "Голос".

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Детали: Также ЦИК рассмотрел постановление и признал следующего за очередностью Алексея Сивирина избранным народным депутатом (№21 в избирательном списке партии "Голос").

Известно, что Алексей Сивирин – финансист, старший бизнес-аналитик ООО "МакКинзи и Компания Украина".

Что предшествовало: 7 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение народного депутата фракции Голос Рустема Умерова председателем Фонда государственного имущества.

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Темы: Верховная РадаЦИК
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