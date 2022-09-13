Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Верховной Раде появился новый народный депутат

Станислав ПогориловВторник, 13 сентября 2022, 18:14
Фото: Getty Images

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Алексея Сивирина от партии "Голос" вместо Рустема Умерова, возглавившего Фонд госимущества.

Источник: ЦИК в Telegram

Дословно: "Комиссия получила постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата Рустема Умерова. Он написал заявление о сложении депутатских полномочий. Был избран на внеочередных выборах-2019 от партии "Голос".

Детали: Также ЦИК рассмотрел постановление и признал следующего за очередностью Алексея Сивирина избранным народным депутатом (№21 в избирательном списке партии "Голос").

Известно, что Алексей Сивирин – финансист, старший бизнес-аналитик ООО "МакКинзи и Компания Украина".

Что предшествовало: 7 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение народного депутата фракции Голос Рустема Умерова председателем Фонда государственного имущества.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Верховная РадаЦИК
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Украинские военные приземлили вражеский Ми-8 и уничтожили более 120 захватчиков – ОК "Юг"

США анонсировали новый пакет оборонной помощи для Украины

Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год: более 50% на оборону

Украина с помощью США и союзников готовила другое контрнаступление, но план изменили – NYT

Воздушные силы за два часа приземлили два российских самолета

обновленоВ ОП презентовали первый документ о гарантиях безопасности для Украины

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Верховная Рада
Спикер Рады назвал новый срок принятия евроинтеграционных законов – "до конца осени"
Рада назначила нардепа Умерова новым главой Фонда госимущества
Избрание директора НАБУ: Рада отказалась от скандального законопроекта, проголосовала другой
Последние новости
07:17
ВСУ отбили атаки врага в районах восьми населенных пунктов – сводка
06:55
Кремль пытается "отбелить" Путина после поражения войск РФ в Харьковской области – ISW
06:28
УЗ назначила эвакуационный поезд
05:43
Байден об успехах ВСУ: добились "значительного прогресса", но "впереди еще долгий путь"
04:45
Обострение между Арменией и Азербайджаном: Путин заявил о "дополнительных шагах"
03:45
Успешное контрнаступление ВСУ было неожиданностью для россиян – Пентагон
03:15
Командование "Юг": враг увеличил корабельную группировку в Черном море
02:19
Украинские военные приземлили вражеский Ми-8 и уничтожили более 120 захватчиков – ОК "Юг"
01:25
Боррель предложит странам ЕС предоставить новое финансирование на военную помощь Украине
00:25
США анонсировали новый пакет оборонной помощи для Украины
Все новости...