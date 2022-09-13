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Україна з допомогою США і союзників готувала інший контрнаступ, але план змінили - NYT

"Українська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 19:06
Фото: Генштаб

Нинішню стратегію контрнаступу Україна готувала спільно із американськими офіційними особами ще з початку літа.

Джерело: NYT

Деталі: Видання поспілкувалося на умовах анонімності із кількома американськими високопосадовцями і спробувало реконструювати те, як планувався український контрнаступ. Зокрема він став можливим завдяки тривалій підготовці і комунікацій із США та союзниками.

Дослівно: "Робота (над контрнаступом – ред.) почалася незабаром після того, як президент України Володимир Зеленський сказав своїм генералам, що він хоче зробити відчутний крок, щоб продемонструвати, що його країна може дати відсіч російському вторгненню.

За його наказом українські військові розробили план широкого наступу на півдні, щоб повернути Херсон і відрізати Маріуполь від російських військ на сході".

Деталі: Проте, як українські генерали, так і офіційні представники США вважали, що такий наступ призведе до значних втрат серед військових ЗСУ. Також вирішальним був час, оскільки контрнаступ треба було провести до холодів, щоб президент РФ Володимир Путін не зміг використати газовий тиск на Європу.

Влітку коли українські і американські військові тестували у формі гри широкомасштабний наступ на півдні, то виявили, що він провалиться. Ці результати доповіли Зеленському, після чого план Києва змінився.

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Дослівно: "Замість одного великого наступу українські військові запропонували два. Перший, у Херсоні, який швидше за все, потребував кількох днів або тижнів, перш ніж отримати відчутні результати через концентрацію російських військ. Інший планувався під Харковом".

Деталі: США, Британія і Україна провели оцінку цього плану і три сторони погодилися, що новий план спрацює. Водночас видання вказує, що наступ на Херсонському напрямку ніколи не був фіктивним чи обманним.

Дослівно: "План, який виник під час обговорень в середині літа, значною мірою покладався на розвідку США та високотехнологічну зброю. Але американські чиновники наполягають, що заслуга в наступі повністю лежить на панові Зеленському та українських військових, які відносно невеликими силами в Харкові здобули величезну перемогу".

Передісторія:

  • За кілька днів контрнаступу Збройні сили України звільнили понад 300 населених пунктів, або 3,8 тис. кв. км, у Харківській області.

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Теми: СШАвійнаРосія
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