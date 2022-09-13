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Украина с помощью США и союзников готовила другое контрнаступление, но план изменили – NYT

"Украинская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 19:06

Нынешнюю стратегию контрнаступления Украина готовила совместно с американскими официальными лицами с начала лета.

Источник: NYT

Детали: Издание пообщалось на условиях анонимности с несколькими американскими чиновниками и попыталось реконструировать то, как планировалось украинское контрнаступление. В частности, оно стал возможным благодаря длительной подготовке и коммуникаций с США и союзниками.

Дословно: "Работа (над контрнаступлением – ред.) началась вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский сказал своим генералам, что он хочет сделать ощутимый шаг, чтобы продемонстрировать, что его страна может дать отпор российскому вторжению.

По его приказу, украинские военные разработали план широкого наступления на юге, чтобы вернуть Херсон и отрезать Мариуполь от российских войск на востоке".

Детали: Однако, как украинские генералы, так и официальные представители США считали, что такое наступление приведет к значительным потерям среди военных ВСУ. Также решающим было время, поскольку контрнаступление нужно было провести до холодов, чтобы президент РФ Владимир Путин не смог использовать газовое давление на Европу.

Летом, когда украинские и американские военные тестировали в форме игры широкомасштабное наступление на юге, то обнаружили, что оно провалится. Эти результаты доложили Зеленскому, после чего план Киева изменился.

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Дословно: "Вместо одного большого наступления украинские военные предложили два. Первое, в Херсоне, которое, скорее всего, нуждалось в нескольких днях или неделях, прежде чем получить ощутимые результаты из-за концентрации российских войск. Другое планировалось под Харьковом".

Подробности: США, Британия и Украина провели оценку этого плана и три стороны согласились, что новый план сработает. В то же время, издание указывает, что наступление на Херсонском направлении никогда не было фиктивным или обманным.

Дословно: "План, возникший во время обсуждений в середине лета, в значительной степени полагался на разведку США и высокотехнологичное оружие. Но американские чиновники настаивают, что заслуга в наступлении полностью лежит на Зеленском и украинских военных, которые относительно небольшими силами в Харькове одержали огромную победу".

Предыстория:

  • За несколько дней контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили более 300 населенных пунктов, или 3,8 тыс. кв. км в Харьковской области.

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Темы: СШАвойнаРосcия
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