ЗСУ звільнили понад 300 населених пунктів на Харківщині – Маляр

За кілька днів контрнаступу Збройні сили України звільнили понад 300 населених пунктів, або 3,8 тис. кв. км, у Харківській області.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного марафону новин 13 вересня, Маляр у Facebook

Пряма мова Маляр: "Ця операція по звільненню Харківської області тривала декілька днів. Вона і планувалася на декілька днів. І починаючи з 6 вересня до сьогодні звільнено 3 800 кв. км, більше 300 населених пунктів. Більше 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації, де вони фактично були заручниками".



Деталі: За її словами, контрнаступ триває – він розпланований до повного звільнення Харківської області.

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Розповісти деталі Маляр відмовилась, але закликала вірити, що "це станеться якнайшвидше".

Пізніше вона у Facebook повідомила, що понад 300 населених пунктів і 3,8 тисячі кв.м. – це "підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів", а "реальна цифра звільнених територій на Харківщині майже удвічі більша".

Уточнені дані щодо Харківщини заступниця міністра пообіцяла надати 14 вересня.

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