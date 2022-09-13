Через війну українці залишаються психологічно мобілізованими – дослідження

Фаза зумовленої війною психологічної мобілізації українців триває, суб'єктивна оцінка психологічного стану є досить високою, розповіла заступниця директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Світлана Чуніхіна, коментуючи результати дослідження "Психологічний стан населення України в умовах повномасштабної війни".

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресконферецію Чуніхіної

Пряма мова Чуніхіної: "Попри обставини війни, суб'єктивна оцінка психологічного благополуччя українців досить висока - 6,7 балів із 9 можливих. Це характерно для всіх демографічних груп та регіонів, але суб'єктивна оцінка психологічного благополуччя серед вимушено переміщених осіб, які продовжують перебувати в евакуації, нижча, ніж серед тих, хто не був переміщений або вже повернувся додому".

Деталі: Однак, за словами Чуніхіної, "ресурсів для подальшої підтримки психологічної мобілізації у суспільстві може бракувати".

За даними дослідження, 40% опитаних зазнали загрози власному життю, були безпосередніми свідками таких загроз через перебування у зоні бойових дій, під обстрілами. Понад 41% громадян мають родичів чи близьких, які перебували чи перебувають у зоні бойових дій, зокрема 16% втратили будь-кого з близьких.

"В окупації перебували, зазнали безпосередньої загрози насильства або були свідками таких загроз 6% респондентів. Кожен двадцятий опитуваний (5%) зазнав гіперкумулятивної травматизації – тобто пережив або став свідком усіх зазначених типів травмувальних подій: обстріли, загроза життю близьких, окупація або полон", - сказала експертка.

Крім того, дослідження показало, що понад 90% опитаних мали прояви хоча б одного із симптомів посттравматичного стресового розладу, а 57% громадян перебувають у зоні ризику розвитку ПТСР.

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Чуніхіна зазначила, що "попри суб'єктивну оптимістичну оцінку власного стану об'єктивні показники викликають занепокоєння".

Так, протягом останнього місяця лише 3% респондентів отримували психологічну допомогу та ще 23% хотіли б звернутися до психолога, але поки що не реалізували цього бажання.

У свою чергу генеральний директор директорату медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України Олександра Машкевич повідомила, що, згідно з розрахунками МОЗ у повоєнний час із психологічними проблемами зіткнуться понад 15,7 млн українців, а 3,5 млн осіб потребуватимуть терапії та супроводу медичних фахівців - лікарів психіатрів, а приблизно 800 тис. українців потребуватимуть медикаментного супроводу.

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