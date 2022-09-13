Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Через війну українці залишаються психологічно мобілізованими – дослідження

Станіслав ПогоріловВівторок, 13 вересня 2022, 20:07
Фото: Getty Images

Фаза зумовленої війною психологічної мобілізації українців триває, суб'єктивна оцінка психологічного стану є досить високою, розповіла заступниця директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Світлана Чуніхіна, коментуючи результати дослідження "Психологічний стан населення України в умовах повномасштабної війни".

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресконферецію Чуніхіної

Пряма мова Чуніхіної: "Попри обставини війни, суб'єктивна оцінка психологічного благополуччя українців досить висока - 6,7 балів із 9 можливих. Це характерно для всіх демографічних груп та регіонів, але суб'єктивна оцінка психологічного благополуччя серед вимушено переміщених осіб, які продовжують перебувати в евакуації, нижча, ніж серед тих, хто не був переміщений або вже повернувся додому".

Деталі: Однак, за словами Чуніхіної, "ресурсів для подальшої підтримки психологічної мобілізації у суспільстві може бракувати".

За даними дослідження, 40% опитаних зазнали загрози власному життю, були безпосередніми свідками таких загроз через перебування у зоні бойових дій, під обстрілами. Понад 41% громадян мають родичів чи близьких, які перебували чи перебувають у зоні бойових дій, зокрема 16% втратили будь-кого з близьких.

"В окупації перебували, зазнали безпосередньої загрози насильства або були свідками таких загроз 6% респондентів. Кожен двадцятий опитуваний (5%) зазнав гіперкумулятивної травматизації – тобто пережив або став свідком усіх зазначених типів травмувальних подій: обстріли, загроза життю близьких, окупація або полон", - сказала експертка.

Крім того, дослідження показало, що понад 90% опитаних мали прояви хоча б одного із симптомів посттравматичного стресового розладу, а 57% громадян перебувають у зоні ризику розвитку ПТСР.

ВІДЕО ДНЯ

Чуніхіна зазначила, що "попри суб'єктивну оптимістичну оцінку власного стану об'єктивні показники викликають занепокоєння".

Так, протягом останнього місяця лише 3% респондентів отримували психологічну допомогу та ще 23% хотіли б звернутися до психолога, але поки що не реалізували цього бажання.

У свою чергу генеральний директор директорату медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України Олександра Машкевич повідомила, що, згідно з розрахунками МОЗ у повоєнний час із психологічними проблемами зіткнуться понад 15,7 млн українців, а 3,5 млн осіб потребуватимуть терапії та супроводу медичних фахівців - лікарів психіатрів, а приблизно 800 тис. українців потребуватимуть медикаментного супроводу.

Знати більше: Психолог Світлана Чуніхіна: Полювання на відьом, пошуки "сильної руки" і самоцензура в суспільстві − все це природно для країни, що воює

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнапсихологіяУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Кремль намагається "відбілити" Путіна після поразки військ РФ на Харківщині – ISW

Українські військові приземлили ворожий Мі-8 і знищили понад 120 загарбників – ОК "Південь"

США анонсували новий пакет оборонної допомоги для України

Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік: понад 50% на оборону

Україна з допомогою США і союзників готувала інший контрнаступ, але план змінили - NYT

Повітряні сили за дві години приземлили два російські літаки

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

війна
"Це буде 10 Чорнобилів в одному місці" – міністр захисту довкілля про загрозу вибуху ЗАЕС
Під Луганськом окупанти на сотнях цивільних автівках вивозить награбоване - Генштаб
У Зеленського розповіли іноземним послам, як бачать Фонд відновлення України
Останні новини
09:43
Адмінарешт та штраф: у Криму покарали 6 учасників весілля за пісню "Ой, у лузі…"
09:35
Поразки Росії на ізюмсько-балаклійському напрямку як ключовий фактор розвитку війни в майбутньому
09:33
Як українкам безоплатно пройти мамографію – пояснює МОЗ
09:22
Останній політ королеви Британії став найбільш відстежуваним рейсом в історії
09:19
За добу росіяни втратили 350 вояк, 2 літаки і 2 гелікоптери ‒ Генштаб
09:18
Укрпошта відновлює роботу у звільненій Балаклії
09:17
Вночі Харківщину не обстрілювали, а за день троє людей отримали поранення
09:03
У німецьких "лівих" – відставки через суперечки про Росію
08:58
Росіяни відключили мобільний Інтернет на Луганщині – Гайдай
08:42
Жителів двох громад Полтавщини попередили про навчальні стрільби
Усі новини...