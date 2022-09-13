Из-за войны украинцы остаются психологически мобилизованными – исследование

Фаза вызванной войной психологической мобилизации украинцев продолжается, субъективная оценка психологического состояния достаточно высокая, рвссказала заместитель директора Института социальной и политической психологии НАПН Украины Светлана Чунихина.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-конференцию Чунихиной

Прямая речь Чунихиной: "Несмотря на обстоятельства войны, субъективная оценка психологического благополучия украинцев достаточно высокая - 6,7 баллов из 9 возможных. Это характерно для всех демографических групп и регионов, но субъективная оценка психологического благополучия среди вынужденно перемещенных лиц, продолжающих находиться в эвакуации, ниже, чем среди тех, кто не был перемещен или уже вернулся домой".

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Детали: Однако, по словам Чунихиной, "ресурсов для дальнейшей поддержки психологической мобилизации в обществе может не хватать".

По данным исследования, 40% опрошенных подверглись угрозе собственной жизни, были непосредственными свидетелями таких угроз в связи с пребыванием в зоне боевых действий, под обстрелами. Более 41% граждан имеют родственников или близких, которые находились или находятся в зоне боевых действий, в том числе 16% потеряли кого-либо из близких.

"В оккупации находились, подверглись непосредственной угрозе насилия или были свидетелями таких угроз 6% респондентов. Каждый двадцатый опрашиваемый (5%) подвергся гиперкумулятивной травматизации – то есть пережил или стал свидетелем всех указанных типов травмирующих событий: обстрелы, угроза жизни близких, оккупация или плен", - сказала эксперт.

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Кроме того, исследование показало, что более 90% опрошенных имели проявления хотя бы одного из симптомов посттравматического стрессового расстройства, а 57% граждан находятся в зоне риска развития ПТСР.

Чунихина отметила, что "несмотря на субъективную оптимистическую оценку собственного состояния, объективные показатели вызывают беспокойство".

Так, в течение последнего месяца только 3% респондентов получали психологическую помощь и еще 23% хотели бы обратиться к психологу, но пока не реализовали это желание.

В свою очередь, генеральный директор директората медицинских услуг Министерства здравоохранения Украины Александра Машкевич сообщила, что, согласно расчетам Минздрава в послевоенное время с психологическими проблемами столкнуться более 15,7 млн украинцев, а 3,5 млн человек будут в нуждаться в терапии и сопровождении медицинских специалистов - врачей психиатров, а около 800 тыс. украинцев будут нуждаться в медикаментом сопровождении.

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