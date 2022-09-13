Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти в Балаклії влаштували в’язницю, де катували людей – поліція

Вівторок, 13 вересня 2022, 22:12
Сергій Болвінов, Фото: Facebook

Начальник Слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що під час окупації Балаклії загарбники у відділі поліції влаштували в’язницю, де катували громадян.

Джерело: Болвінов у Facebook

Пряма мова Болвінова: "У нещодавно окупованій Балаклії, у відділу поліції рашисти організували штаб. Але це не найгірше - там же, в підвальних приміщеннях відділу та у будівлі навпроти - БалДруку рашисти зробили тюрму та катувальню для місцевих жителів".

Деталі: Він розповів, що у весь час окупації в підвалах знаходилось не менше 40 людей, яких годували кашами без нічого.

Окупанти забирали тих, хто служив, чи мав родичів серед військових, також шукали тих, хто допомагав армії. Крім того, загарбники без будь-якої причини хапали людей прямо на вулиці.

Так, наприклад, один чоловік просидів у в’язниці 46 днів - окупанти знайшли фото його брата у військовій українській формі.

За словами свідків, до ув’язнених застосовували різні види катувань, зокрема, били електричним струмом.

ВІДЕО ДНЯ

Болвінов каже, що у слідчих є інформація щодо вбитих жителів міста. Про загиблих відомо, що їх розстріляли на блокпосту росіяни в останній день окупації - усі деталі події ще з’ясовуються.

Що було раніше: Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 13 вересня повідомила, що за кілька днів контрнаступу Збройні сили України звільнили понад 300 населених пунктів, або 3,8 тис. кв. км, у Харківській області.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Харківська областьвійнаРосіяУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Україна приєднається до зони роумінгу ЄС - фон дер Ляєн

фотоВ РФ масово скасовують заплановані відправки військових в Україну – ГУР

Президентка Єврокомісії їде до Києва

фотоДонеччину активно обстрілюють, влада закликає цивільних виїхати

Кремль намагається "відбілити" Путіна після поразки військ РФ на Харківщині – ISW

Українські військові приземлили ворожий Мі-8 і знищили понад 120 загарбників – ОК "Південь"

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Харківська область
На Харківщині повністю відновили енергопостачання після обстрілів
ЗСУ звільнили понад 300 населених пунктів на Харківщині – Маляр
Під Балаклією знайшли уламки російського літака Су-34
Останні новини
11:53
Петиція про скасування реорганізації Довженко-Центру набрала необхідну кількість голосів
11:37
Справа "Стіни" Яценюка: з трьох підозрюваних зняли частину обвинувачень, тяжкі лишаються
11:36
Фінляндія встановила рекорд у ЄС по скороченню споживання газу
11:33
"Ви тут назовсім? Щоб не бросали нас!" Як у звільнену Балаклію повертається життя - відео
11:30
Росіяни обстріляли Чернігівщину, на Херсонщині точаться бої – звіт ОВА
11:15
Україна приєднається до зони роумінгу ЄС - фон дер Ляєн
11:13
Bank of America релокує частину російських співробітників у Дубай – Reuters
11:10
Президентка Єврокомісії: Путін програє, Україна та Європа виграють
11:08
Нафта дешевшає на тлі очікувань підвищення ставок ФРС США
11:06
фотоВ РФ масово скасовують заплановані відправки військових в Україну – ГУР
Усі новини...