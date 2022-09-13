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Окупанти в Балаклії влаштували в’язницю, де катували людей – поліція

Вівторок, 13 вересня 2022, 22:12
Окупанти в Балаклії влаштували в’язницю, де катували людей – поліція
Сергій Болвінов, Фото: Facebook

Начальник Слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що під час окупації Балаклії загарбники у відділі поліції влаштували в’язницю, де катували громадян.

Джерело: Болвінов у Facebook

Пряма мова Болвінова: "У нещодавно окупованій Балаклії, у відділу поліції рашисти організували штаб. Але це не найгірше - там же, в підвальних приміщеннях відділу та у будівлі навпроти - БалДруку рашисти зробили тюрму та катувальню для місцевих жителів".

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Деталі: Він розповів, що у весь час окупації в підвалах знаходилось не менше 40 людей, яких годували кашами без нічого.

Окупанти забирали тих, хто служив, чи мав родичів серед військових, також шукали тих, хто допомагав армії. Крім того, загарбники без будь-якої причини хапали людей прямо на вулиці.

Так, наприклад, один чоловік просидів у в’язниці 46 днів - окупанти знайшли фото його брата у військовій українській формі.

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За словами свідків, до ув’язнених застосовували різні види катувань, зокрема, били електричним струмом.

Болвінов каже, що у слідчих є інформація щодо вбитих жителів міста. Про загиблих відомо, що їх розстріляли на блокпосту росіяни в останній день окупації - усі деталі події ще з’ясовуються.

Що було раніше: Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 13 вересня повідомила, що за кілька днів контрнаступу Збройні сили України звільнили понад 300 населених пунктів, або 3,8 тис. кв. км, у Харківській області.

Теми: Харківська областьвійнаРосіяУкраїна
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