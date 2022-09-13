Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты в Балаклее устроили тюрьму, где пытали людей – полиция

Вторник, 13 сентября 2022, 22:12
Оккупанты в Балаклее устроили тюрьму, где пытали людей – полиция
Сергей Болвинов, Фото: Facebook

Начальник Следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что во время оккупации Балаклеи захватчики в отделении полиции устроили тюрьму, где пытали граждан.

Источник: Болвинов в Facebook

Прямая речь Болвинова: "В недавно оккупированной Балаклее, в отделении полиции рашисты организовали штаб. Но не это самое худшее - там же, в подвальных помещениях отделения и в здании напротив - БалПечати рашисты сделали тюрьму и пыточную для местных жителей".

Реклама:

Детали: Он рассказал, что во время оккупации в подвалах находилось не менее 40 человек, которых кормили кашами без ничего.

Оккупанты забирали тех, кто служил или имел родственников среди военных, также искали тех, кто помогал армии. Кроме того, захватчики без всякой причины хватали людей прямо на улице.

Так, например, один мужчина просидел в тюрьме 46 дней – оккупанты нашли фото его брата в военной украинской форме.

ВИДЕО ДНЯ

По словам свидетелей, к заключенным применяли различные виды пыток, в частности, били электрическим током.

Болвинов говорит, что у следователей есть информация относительно убитых жителей города. О погибших известно, что их расстреляли на блокпосту россияне в последний день оккупации - все детали происшествия еще выясняются.

Что предшествовало: Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 13 сентября сообщила, что за несколько дней контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили более 300 населенных пунктов, или 3,8 тыс. кв. км в Харьковской области.

Темы: Харьковская областьвойнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Харьковская область
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: