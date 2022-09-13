Оккупанты в Балаклее устроили тюрьму, где пытали людей – полиция

Начальник Следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что во время оккупации Балаклеи захватчики в отделении полиции устроили тюрьму, где пытали граждан.

Источник: Болвинов в Facebook

Прямая речь Болвинова: "В недавно оккупированной Балаклее, в отделении полиции рашисты организовали штаб. Но не это самое худшее - там же, в подвальных помещениях отделения и в здании напротив - БалПечати рашисты сделали тюрьму и пыточную для местных жителей".

Реклама:

Детали: Он рассказал, что во время оккупации в подвалах находилось не менее 40 человек, которых кормили кашами без ничего.

Оккупанты забирали тех, кто служил или имел родственников среди военных, также искали тех, кто помогал армии. Кроме того, захватчики без всякой причины хватали людей прямо на улице.

Так, например, один мужчина просидел в тюрьме 46 дней – оккупанты нашли фото его брата в военной украинской форме.

ВИДЕО ДНЯ

По словам свидетелей, к заключенным применяли различные виды пыток, в частности, били электрическим током.

Болвинов говорит, что у следователей есть информация относительно убитых жителей города. О погибших известно, что их расстреляли на блокпосту россияне в последний день оккупации - все детали происшествия еще выясняются.

Что предшествовало: Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 13 сентября сообщила, что за несколько дней контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили более 300 населенных пунктов, или 3,8 тыс. кв. км в Харьковской области.