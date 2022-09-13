На деокупованих 4 тисячах кв. км української землі ще йдуть стабілізаційні заходи - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на де окупованій території близько 4000 кв. кілометрів досі тривають стабілізаційні заходи.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "(Під час засідання Ставки – ред.) детально проаналізували ситуацію на звільнених територіях. Станом на цей час стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4000 квадратних кілометрів. Ще на приблизно такій же звільненій території стабілізація триває. Виявляються залишки окупантів, диверсійних груп, затримуються колаборанти, повертається повна безпека".

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Деталі: Також він додав, що на деокупованих територіх Харківщини усім пенсіонерам невдовзі виплать пенсії за всі місяці окупації.

Передісторія: У понеділок 12 вересня Зеленський повідомив, що Збройні сили України вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів української землі від окупантів.