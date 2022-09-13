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На деоккупированных 4000 кв. км украинской земли еще идут стабилизационные мероприятия - Зеленский

"Украинская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 22:48
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на оккупированной территории около 4000 кв. километров до сих пор продолжаются стабилизационные мероприятия.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "(Во время заседания Ставки – ред.) подробно проанализировали ситуацию на освобожденных территориях. В настоящее время стабилизационные мероприятия завершены в районах общей площадью более 4000 квадратных километров. Еще на примерно такой же освободившейся территории стабилизация продолжается. Выявляются остатки оккупантов, диверсионных групп, задерживаются коллаборанты, возвращается полная безопасность".

Детали: Также он добавил, что на деоккупированных территориях Харьковщины всем пенсионерам вскоре выплата пенсии за все месяцы оккупации.

Предыстория: В понедельник, 12 сентября, Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров украинской земли от оккупантов.

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Темы: ЗеленскийоккупацияУкраина
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