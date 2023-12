Першу леді запросили на ключову для ЄС подію

Першу леді Олену Зеленську запросили як почесну гостю на цьогорічну State of the Union Європейського Союзу - "Про становище Союзу", що є ключовою подією для блоку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Рада вітати першу леді Олену Зеленську, яка завтра буде моєю почесною гостею на зверненні State of the Union. Хоробрість українців зворушила і надихнула світ. Європа буде поруч з вами з кожним кроком на цьому шляху. Разом ми будемо сильніші", - написала фон дер Ляєн у своєму Twitter.

I am delighted to welcome First Lady Olena @ZelenskaUA, my guest of honour for tomorrow’s State of the Union address.



The courage of Ukrainian people has touched and inspired the world.



Europe will stand with you every step of the way.



We will #StandStrongTogether#SOTEU pic.twitter.com/Ig6lHqefK2