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Першу леді запросили на ключову для ЄС подію

"Європейська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 23:41
Першу леді запросили на ключову для ЄС подію
скриншот

Першу леді Олену Зеленську запросили як почесну гостю на цьогорічну State of the Union Європейського Союзу - "Про становище Союзу", що є ключовою подією для блоку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Рада вітати першу леді Олену Зеленську, яка завтра буде моєю почесною гостею на зверненні State of the Union. Хоробрість українців зворушила і надихнула світ. Європа буде поруч з вами з кожним кроком на цьому шляху. Разом ми будемо сильніші", - написала фон дер Ляєн у своєму Twitter.

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State of the European Union - щорічна програмна промова президента чи президентки Єврокомісії у Європарламенті на відкритті вересневої сесії, у якій підбивають підсумки минулого року і визначають пріоритети на майбутній. Після промови відбуваються пленарні дебати.

ВІДЕО ДНЯ

Це перший прецедент, коли на подію запрошують представника України. 

Теми: ЄСУкраїнаперша леді
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