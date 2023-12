Первую леди пригласили на ключевое для ЕС событие

Первую леди Елену Зеленскую пригласили в качестве почетного гостя на State of the Union - "О положении Союза", ключевое событие для Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Рада приветствовать первую леди Елену Зеленскую, которая завтра будет моей почетной гостьей на обращении State of the Union. Храбрость украинцев расторгала и вдохновила мир. Европа будет рядом с вами с каждым шагом на этом пути. Вместе мы будем сильнее", - написала фон дер Ляен в своем Twitter.

I am delighted to welcome First Lady Olena @ZelenskaUA, my guest of honour for tomorrow’s State of the Union address.



The courage of Ukrainian people has touched and inspired the world.



Europe will stand with you every step of the way.



We will #StandStrongTogether#SOTEU pic.twitter.com/Ig6lHqefK2