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Українські військові приземлили ворожий Мі-8 і знищили понад 120 загарбників – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Середа, 14 вересня 2022, 02:19
ілюстративне фото Мі-8, wikipedia

На півдні ЗСУ приземлили ворожий гелікоптер Мі-8, вразили 3 райони зосередження сил росіян і їхні пункти управління.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Протягом бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські  обстріли лінії зіткнення та прилеглих населених пунктів з мирним населенням. Ворожою авіацією нанесено 18 авіаційних ударів по наших позиціях".

Деталі: Українською авіацією нанесено 9 ударів по ворожих позиціях, а силами зенітних ракетних підрозділів у районі Давидова Броду знищено бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8 авіації окупантів.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ протягом бойового дня  виконали понад 430 вогневих завдань.

Уражено три райони зосередження ворожих сил та засобів у Міловому і Дудчанах, 3 пункти управління в Урожайному та Херсоні.

"Вкотре відкореговано вогнем спроби ремонтних робіт  на Каховському мосту, він непроїзний . Понтонна переправа в Дар'ївці уражена, її подальше використання виключено", – ідеться в повідомленні.

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За даними ОК "Південь", підтверджені втрати ворога становлять: 121 військовий, 5 танків, 9 інших броньованих машин, три гаубиці "Мста-Б", дві самохідні артустановки "Гвоздика", два ЗРК "Панцир С1", командно-штабна машина, станція радіоелектронної боротьби і чотири склади з боєприпасами.

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Теми: Збройні силивійнаавіа
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