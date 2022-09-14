Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские военные приземлили вражеский Ми-8 и уничтожили более 120 захватчиков – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоСреда, 14 сентября 2022, 02:19
иллюстративное фото Ми-8, wikipedia

На юге ВСУ приземлили вражеский вертолет Ми-8, поразили 3 района сосредоточения сил россиян и их пункты управления.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В течение боевого дня враг продолжал ракетно-артиллерийские обстрелы линии столкновения и близлежащих населенных пунктов с мирным населением. Вражеской авиацией нанесено 18 авиационных ударов по нашим позициям".

Детали: Украинской авиацией нанесено 9 ударов по вражеским позициям, а силами зенитных ракетных подразделений в районе Давыдова Брода уничтожены бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 авиации оккупантов.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в течение боевого дня выполнили более 430 огневых задач.

Поражены три района сосредоточения вражеских сил и техники в Милово и Дудчанах, 3 пункта управления в Урожайном и Херсоне.

"В очередной раз откорректированы огнем попытки ремонтных работ на Каховском мосту, он не проездной. Понтонная переправа в Дарьевке поражена, ее дальнейшее использование исключено", – говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

По данным ОК "Юг", подтвержденные потери врага будут составлять: 121 военный, 5 танков, 9 других бронированных машин, три гаубицы "Мста-Б", две самоходные артустановки "Гвоздика", два ЗРК "Панцирь С1", командно-штабная машина, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада с боеприпасами.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Вооруженные силывойнаавиа
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

МВФ разработает новую долгосрочную программу для Украины – Георгиева

фото, видеоЗеленский приехал в освобожденный от россиян Изюм

Козак уверял Путина, что достиг соглашения с Украиной, но тот начал вторжение – Reuters

Дело "Стены" Яценюка: с трех подозреваемых сняли часть обвинений, тяжкие остаются

Украина присоединится к зоне роуминга ЕС – фон дер Ляйен

фотоВ РФ массово отменяют запланированные отправки военных в Украину – ГУР

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Вооруженные силы
ВСУ отбили атаки врага в районах восьми населенных пунктов – сводка
Байден об успехах ВСУ: добились "значительного прогресса", но "впереди еще долгий путь"
"Россияне спрашивали – куда бежать?" Первые кадры из освобожденной Балаклеи
Последние новости
16:24
Кабмин подготовил законопроект об уголовной ответственности за паспорт РФ
16:16
В освобожденной Балаклее на растяжке оккупантов подорвался электрик - горсовет
16:14
ООН давит на Киев и Москву касательно открытия аммиакопровода из Тольятти в Одессу
16:00
аудиоСтоличный судья ждал, чтобы его "освободили" оккупанты: СБУ разоблачила, но задержать не может
15:45
Курс валют на 14 сентября: приобрести наличный доллар стало дешевле
15:29
В Украине снимут фильм о российских преступлениях в Буче: уже есть трейлер
15:25
Зеленский об Изюме и Балаклее: Видим то же, что в Буче
15:24
фотоВ освобожденной Балаклее подтвердили смерть человека от пыток в отделении полиции
15:21
У правительства есть план, как провести переговоры о вступлении в ЕС за два года – Шмыгаль
15:18
МВФ разработает новую долгосрочную программу для Украины – Георгиева
Все новости...