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Украинские военные приземлили вражеский Ми-8 и уничтожили более 120 захватчиков – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоСреда, 14 сентября 2022, 02:19
Украинские военные приземлили вражеский Ми-8 и уничтожили более 120 захватчиков – ОК Юг
иллюстративное фото Ми-8, wikipedia

На юге ВСУ приземлили вражеский вертолет Ми-8, поразили 3 района сосредоточения сил россиян и их пункты управления.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В течение боевого дня враг продолжал ракетно-артиллерийские обстрелы линии столкновения и близлежащих населенных пунктов с мирным населением. Вражеской авиацией нанесено 18 авиационных ударов по нашим позициям".

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Детали: Украинской авиацией нанесено 9 ударов по вражеским позициям, а силами зенитных ракетных подразделений в районе Давыдова Брода уничтожены бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 авиации оккупантов.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в течение боевого дня выполнили более 430 огневых задач.

Поражены три района сосредоточения вражеских сил и техники в Милово и Дудчанах, 3 пункта управления в Урожайном и Херсоне.

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"В очередной раз откорректированы огнем попытки ремонтных работ на Каховском мосту, он не проездной. Понтонная переправа в Дарьевке поражена, ее дальнейшее использование исключено", – говорится в сообщении.

По данным ОК "Юг", подтвержденные потери врага будут составлять: 121 военный, 5 танков, 9 других бронированных машин, три гаубицы "Мста-Б", две самоходные артустановки "Гвоздика", два ЗРК "Панцирь С1", командно-штабная машина, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада с боеприпасами.

Темы: Вооруженные силывойнаавиа
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