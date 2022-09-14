Украинские военные приземлили вражеский Ми-8 и уничтожили более 120 захватчиков – ОК "Юг"

На юге ВСУ приземлили вражеский вертолет Ми-8, поразили 3 района сосредоточения сил россиян и их пункты управления.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В течение боевого дня враг продолжал ракетно-артиллерийские обстрелы линии столкновения и близлежащих населенных пунктов с мирным населением. Вражеской авиацией нанесено 18 авиационных ударов по нашим позициям".

Детали: Украинской авиацией нанесено 9 ударов по вражеским позициям, а силами зенитных ракетных подразделений в районе Давыдова Брода уничтожены бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 авиации оккупантов.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в течение боевого дня выполнили более 430 огневых задач.

Поражены три района сосредоточения вражеских сил и техники в Милово и Дудчанах, 3 пункта управления в Урожайном и Херсоне.

"В очередной раз откорректированы огнем попытки ремонтных работ на Каховском мосту, он не проездной. Понтонная переправа в Дарьевке поражена, ее дальнейшее использование исключено", – говорится в сообщении.

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По данным ОК "Юг", подтвержденные потери врага будут составлять: 121 военный, 5 танков, 9 других бронированных машин, три гаубицы "Мста-Б", две самоходные артустановки "Гвоздика", два ЗРК "Панцирь С1", командно-штабная машина, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада с боеприпасами.