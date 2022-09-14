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Успішний контрнаступ ЗСУ був несподіванкою для росіян – Пентагон

Ольга Глущенко Середа, 14 вересня 2022, 03:45
Успішний контрнаступ ЗСУ був несподіванкою для росіян – Пентагон
Пет Райдер, фото: defense.gov

Речник Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що успіх України у контрнаступі не здивував її союзників і партнерів, проте здивував росіян.

Джерело: Райдер під час брифінгу, цитує сайт Міноборони США

Пряма мова: "Я думаю, якщо хтось і був здивований… це, ймовірно, росіяни".

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"Безумовно, з початку вторгнення Росії в Україну ми бачили, як українці демонструють надзвичайну здатність адаптуватися і використовувати свої бойові можливості з великим ефектом".

"Отже, для нас не дивно, що вони (ЗСУ – ред.) так швидко просувалися".

Деталі: ЗСУ також скористалися військовими можливостями, які відкрилися на полі бою. Харківський контрнаступ тому підтвердження, зазначив генерал.

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Західна зброя та постачання відіграли значну роль в успіху контрнаступу, і на зустрічі Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" міністр оборони (США – ред.) Ллойд Остін III та його колеги з майже 50 інших країн пообіцяли зберегти поставки і збільшити допомоги, яку можна застосувати для середньострокової та довгострокової оборони України, сказав Райдер.

У контрнаступі українські війська дуже ефективно використовують ту техніку, яка у них є, і змінили динаміку на полі бою, зазначив генерал. Вони взяли на озброєння тактику ведення бою НАТО.

Передісторія:

  • За кілька днів контрнаступу Збройні сили України звільнили понад 300 населених пунктів, або 3,8 тис. кв. км, у Харківській області.

Теми: СШАвійнаконтрнаступЗбройні сили
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