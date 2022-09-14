Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Успішний контрнаступ ЗСУ був несподіванкою для росіян – Пентагон

Ольга Глущенко Середа, 14 вересня 2022, 03:45
Пет Райдер, фото: defense.gov

Речник Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що успіх України у контрнаступі не здивував її союзників і партнерів, проте здивував росіян.

Джерело: Райдер під час брифінгу, цитує сайт Міноборони США

Пряма мова: "Я думаю, якщо хтось і був здивований… це, ймовірно, росіяни".

"Безумовно, з початку вторгнення Росії в Україну ми бачили, як українці демонструють надзвичайну здатність адаптуватися і використовувати свої бойові можливості з великим ефектом".

"Отже, для нас не дивно, що вони (ЗСУ – ред.) так швидко просувалися".

Деталі: ЗСУ також скористалися військовими можливостями, які відкрилися на полі бою. Харківський контрнаступ тому підтвердження, зазначив генерал.

Західна зброя та постачання відіграли значну роль в успіху контрнаступу, і на зустрічі Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" міністр оборони (США – ред.) Ллойд Остін III та його колеги з майже 50 інших країн пообіцяли зберегти поставки і збільшити допомоги, яку можна застосувати для середньострокової та довгострокової оборони України, сказав Райдер.

ВІДЕО ДНЯ

У контрнаступі українські війська дуже ефективно використовують ту техніку, яка у них є, і змінили динаміку на полі бою, зазначив генерал. Вони взяли на озброєння тактику ведення бою НАТО.

Передісторія:

  • За кілька днів контрнаступу Збройні сили України звільнили понад 300 населених пунктів, або 3,8 тис. кв. км, у Харківській області.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: СШАвійнаконтрнаступЗбройні сили
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий підтримувати територіальну цілісність Казахстану

аудіоСтоличний суддя чекав, щоб його "звільнили" окупанти : СБУ викрила, але затримати не може

МВФ розробить нову довгострокову програму для України – Георгієва

фото, відеоЗеленський приїхав у звільнений від росіян Ізюм

Козак запевняв Путіна, що досяг угоди з Україною, але той почав вторгнення – Reuters

Справа "Стіни" Яценюка: з трьох підозрюваних зняли частину обвинувачень, тяжкі лишаються

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

США
США анонсували новий пакет оборонної допомоги для України
США: Росія з 2014 року витратила $300 млн для прихованого впливу на світову політику
Україна з допомогою США і союзників готувала інший контрнаступ, але план змінили - NYT
Останні новини
18:05
фото СБУ ідентифікувала 6 нових колаборатів на Херсонщині – список
17:43
Україна планує отримати 2 мільярди кубів газу від США
17:41
Україну вперше обрали до Виконради ВООЗ – делегатом став Ляшко
17:28
Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу
17:14
Для захисту звільнених територій почали будувати фортифікаційні споруди – Шмигаль
17:11
Військові РФ сидять без їжі та зв’язку на кордоні з Бєлгородською областю – ГУР
17:09
Шмигаль розповів деталі викриття шпигуна у секретаріаті Кабміну
16:48
Кадиров заявив, що Росія "ніде і нікуди не відступає": це тонкощі військової справи
16:44
Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий підтримувати територіальну цілісність Казахстану
16:35
В Австралії чоловік помер внаслідок нападу "домашнього" кенгуру
Усі новини...