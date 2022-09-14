Успешное контрнаступление ВСУ было неожиданностью для россиян – Пентагон

Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что успех Украины в контрнаступлении не удивил ее союзников и партнеров, однако удивил россиян.

Источник: Райдер во время брифинга, цитирует сайт Минобороны США

Прямая речь: "Я думаю, если кто и был удивлен… это, вероятно, россияне".

"Безусловно, с начала вторжения России в Украину мы видели, как украинцы демонстрируют чрезвычайную способность адаптироваться и использовать свои боевые возможности с большим эффектом".

"Поэтому для нас неудивительно, что они (ВСУ – ред.) так быстро продвигались".

Детали: ВСУ также воспользовались открывшимися на поле боя военными возможностями. Харьковское контрнаступление тому подтверждение, отметил генерал.

Западное оружие и поставки сыграли значительную роль в успехе контрнаступления, и на встрече Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" министр обороны (США – ред.) Ллойд Остин III и его коллеги из почти 50 других стран пообещали сохранить поставки и увеличить помощь, которую можно применить для среднесрочной и долгосрочной обороны Украины, сказал Райдер.

ВИДЕО ДНЯ

В контрнаступлении украинские войска очень эффективно используют ту технику, которая у них есть, и сменили динамику на поле боя, отметил генерал. Они приняли на вооружение тактику ведения

Предыстория:

За несколько дней контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили более 300 населенных пунктов, или 3,8 тыс. кв. км в Харьковской области.

боя НАТО.