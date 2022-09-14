Росія вербує "охочих воювати" в колоніях Тульської області – штаб

Генштаб ЗСУ повідомляє, що керівництво російської армії займається пошуком бажаючих воювати в колоніях Тульської області.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російська армія щодня зазнає суттєвих втрат у живій силі та намагається їх компенсувати у різний спосіб. Військове керівництво продовжує пошук бажаючих воювати серед ув’язнених, зокрема в колоніях Тульської області".

Деталі: За даними штабу, вербувальники обіцяють засудженим зняття судимості в обмін на службу терміном 3 місяці, для рецидивістів або засуджених за особливо тяжкі злочини термін служби складатиме 6 місяців.

Проте жодні контракти із бажаючими не підписуються.

"Також триває набір так званих "резервістів" до складу 3-го армійського корпусу. Серед вже набраного особового складу велика кількість людей, що мають наркотичну та алкогольну залежність", – повідомляють у штабі.

Крім того, як стверджують у Генштабі, про проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом свідчить факт проведення примусової мобілізації у місті Горлівка, місцеві так звані "військкомати" отримали завдання разом з "міліцією" до 19 вересня набрати 6 тисяч осіб.

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"У місті триває розшук та затримання чоловіків, що в свою чергу викликає масове невдоволення місцевих жителів", – ідеться в повідомленні.