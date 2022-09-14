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Россия вербует "желающих воевать" в колониях Тульской области – штаб

Ольга ГлущенкоСреда, 14 сентября 2022, 07:55
Россия вербует желающих воевать в колониях Тульской области – штаб
РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ БЕЗ РАСПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ. ФОТО: GETTY IMAGES

Генштаб ВСУ сообщает, что руководство российской армии занимается поиском желающих воевать в колониях Тульской области.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российская армия ежедневно несет существенные потери в живой силе и пытается их компенсировать разными способами. Военное руководство продолжает поиск желающих воевать среди заключенных, в частности в колониях Тульской области".

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Детали: По данным штаба, вербовщики обещают осужденным снятие судимости в обмен на службу сроком на 3 месяца, для рецидивистов или осужденных за особо тяжкие преступления срок службы составит 6 месяцев.

Однако никакие контракты с желающими не подписываются.

"Также продолжается набор так называемых "резервистов" в состав 3-го армейского корпуса. Среди уже набранного личного состава большое количество людей, имеющих наркотическую и алкогольную зависимость", – сообщают в штабе.

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Кроме того, как утверждают в Генштабе, о проблемах с комплектованием подразделений личным составом свидетельствует факт проведения принудительной мобилизации в городе Горловка, местные так называемые "военнослужащие" получили задачу вместе с "милицией" до 19 сентября набрать 6 тысяч человек.

"В городе продолжается розыск и задержание мужчин, что, в свою очередь, вызывает массовое недовольство местных жителей", – говорится в сообщении.

Темы: Росcияармиявойна
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