Вночі Харківщину не обстрілювали, а за день троє людей отримали поранення

Обстрілів Харківської області у ніч на 14 вересня не було, але за минулу добу щонайменше троє людей потрапили в лікарні з пораненням через обстріли.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Цієї ночі обстрілів м. Харків та населених пунктів Харківщини не зафіксовано.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів. На жаль, є поранені.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, 1 людина госпіталізована в Ізюмському районі, 1 – в Куп'янському, 1 – в Чугуївському".

Деталі: Тим часом на Харківщині триває операція з деокупації області.

Звільнено більше 300 населених пунктів, де проживає близько 150 тисяч людей, наголосив Синєгубов

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Пряма мова: "На звільнені території поступово повертається нормальне життя. Тривають роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури, люди, що майже пів року провели в окупації, отримують гуманітарну допомогу".