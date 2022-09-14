Ночью Харьковщину не обстреливали, а за день три человека получили ранения

Обстрелов Харьковской области в ночь на 14 сентября не было, но за минувшие сутки по меньшей мере три человека попали в больницы с ранением из-за обстрелов.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Этой ночью обстрелы г. Харькова и населенных пунктов Харьковской области не зафиксированы.

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За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Изюмского, Купянского и Чугуевского районов. К сожалению, есть раненые.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, 1 человек госпитализирован в Изюмском районе, 1 – в Купянском, 1 – в Чугуевском".

Детали: Тем временем в Харьковской области продолжается операция по деоккупации области.

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Освобождено более 300 населенных пунктов, где проживает около 150 тысяч человек, подчеркнул Синегубов

Прямая речь: "На освободившейся территории постепенно возвращается нормальная жизнь. Продолжаются работы по разминированию и восстановлению критической инфраструктуры, люди, почти полгода проведшие в оккупации, получают гуманитарную помощь".