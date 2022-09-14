За пісню "Ой, у лузі…" на весіллі в Криму покарали діджея, танцівницю й матерів молодят

Бахчисарайський районний суд притягнув до відповідальності шістьох учасників весілля, на якому лунали українські пісні.

Джерело: Крыминформ та РБК

Деталі: Суд призначив їм покарання у вигляді штрафів 50 тисяч рублів, а також від 5 до 15 діб адміністративного арешту.

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Їх притягнули до відповідальності за статтями про демонстрацію "нацистської символіки" та дискредитацію армії РФ.

У повідомленні суду йдеться, що 10 вересня під час гуляння весілля у банкетній залі "Арпат" у місті Бахчисарай публічно звучала українська пісня, "яка, згідно з висновком фахівця, є атрибутикою (бойовою піснею), яку використовує організація українських націоналістів (ОУН), діяльність якої визнана екстремістською та заборонена на території Російської Федерації".

Крім того, на заході ввімкнули пісню "Червона калина", у тексті якої "містяться слова: "визволяти братів-українців з московських кайдан", яка використовується організацією українських націоналістів (ОУН), діяльність якої заборонена на території РФ, що тим самим містить собі відомості про дискредитацію збройних сил РФ", зазначив суд.

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Власник банкетної зали, де пройшло весілля, отримав 15 діб арешту, діджей та танцівниця – по 10 діб, мати нареченого – 5 діб, мати нареченої – штраф у 40 тисяч рублів, дружина власника ресторану – у 50 тисяч рублів.

Сам ресторан на час проведення перевірки закрили.

Власник ресторану "Арпат" публічно вибачився за інцидент.

"У моєму закладі пролунала неправильна, погана музика. Я перепрошую за те, що недогледів. Я підтримую нашого президента та главу республіки Крим за спецоперацію, я проти фашизму. Щоби це не було просто словами, я готовий фінансово підтримати наших бійців, які проводять спецоперацію в Україні", – заявив він.

Тільки напередодні так званий "віце-прем'єр уряду Криму" Михайло Назаров заявив, що на чотирьох учасників весілля у Бахчисараї, де виконували "гімн забороненої в Росії терористичної організації "Азов", складено адміністративні протоколи, а рішення про провину прийме суд. Він висловив упевненість, що кількість притягнутих до відповідальності збільшиться.

Цьому передувало: 12 вересня так званий "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов пригрозив кримчанам кримінальною відповідальністю за "націоналістичні гасла та пісні" українців на публіці.

Перед тим у Telegram поширювалося відео, як у Бахчисараї 10 вересня у ресторані "Арпат" гості весілля весело танцюють та підспівують під пісню "Червона калина".

Ця стрілецька пісня стала символом незламності України, її під час війни переспівали багато відомих співаків як в Україні, так і за кордоном.

Вона містить такі слова:

"Ой у лузі червона калина похилилася,

Чогось наша славна Україна зажурилася.

А ми тую червону калину підіймемо,

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!".