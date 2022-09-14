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За пісню "Ой, у лузі…" на весіллі в Криму покарали діджея, танцівницю й матерів молодят

Олена РощінаСереда, 14 вересня 2022, 09:43
Ресторан "Арпат" прославився в Криму через українську пісню, фото телеканалу “Міллет”

Бахчисарайський районний суд притягнув до відповідальності шістьох учасників весілля, на якому лунали українські пісні.

Джерело: Крыминформ та РБК

Деталі: Суд призначив їм покарання у вигляді штрафів 50 тисяч рублів, а також від 5 до 15 діб адміністративного арешту.

Їх притягнули до відповідальності за статтями про демонстрацію "нацистської символіки" та дискредитацію армії РФ.

У повідомленні суду йдеться, що 10 вересня під час гуляння весілля у банкетній залі "Арпат" у місті Бахчисарай публічно звучала українська пісня, "яка, згідно з висновком фахівця, є атрибутикою (бойовою піснею), яку використовує організація українських націоналістів (ОУН), діяльність якої визнана екстремістською та заборонена на території Російської Федерації".

Крім того, на заході ввімкнули пісню "Червона калина", у тексті якої "містяться слова: "визволяти братів-українців з московських кайдан", яка використовується організацією українських націоналістів (ОУН), діяльність якої заборонена на території РФ, що тим самим містить собі відомості про дискредитацію збройних сил РФ", зазначив суд.

Власник банкетної зали, де пройшло весілля, отримав 15 діб арешту, діджей та танцівниця – по 10 діб, мати нареченого – 5 діб, мати нареченої – штраф у 40 тисяч рублів, дружина власника ресторану – у 50 тисяч рублів.

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Сам ресторан на час проведення перевірки закрили.

Власник ресторану "Арпат" публічно вибачився за інцидент.

"У моєму закладі пролунала неправильна, погана музика. Я перепрошую за те, що недогледів. Я підтримую нашого президента та главу республіки Крим за спецоперацію, я проти фашизму. Щоби це не було просто словами, я готовий фінансово підтримати наших бійців, які проводять спецоперацію в Україні", – заявив він.

Тільки напередодні так званий "віце-прем'єр уряду Криму" Михайло Назаров заявив, що на чотирьох учасників весілля у Бахчисараї, де виконували "гімн забороненої в Росії терористичної організації "Азов", складено адміністративні протоколи, а рішення про провину прийме суд. Він висловив упевненість, що кількість притягнутих до відповідальності збільшиться.

Цьому передувало: 12 вересня так званий "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов пригрозив кримчанам кримінальною відповідальністю за "націоналістичні гасла та пісні" українців на публіці. 

Перед тим у Telegram поширювалося відео, як у Бахчисараї 10 вересня у ресторані "Арпат" гості весілля весело танцюють та підспівують під пісню "Червона калина".

Ця стрілецька пісня стала символом незламності України, її під час війни переспівали багато відомих співаків як в Україні, так і за кордоном. 

Вона містить такі слова: 

"Ой у лузі червона калина похилилася,

Чогось наша славна Україна зажурилася.

А ми тую червону калину підіймемо,

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!".

Уп, доповнено
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Теми: Кримокупаціявійнапропаганда
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