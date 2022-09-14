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За песню "Ой, у лузі…" на свадьбе в Крыму наказали диджея, танцовщицу и матерей молодоженов

Елена РощинаСреда, 14 сентября 2022, 09:43
За песню Ой, у лузі… на свадьбе в Крыму наказали диджея, танцовщицу и матерей молодоженов
Ресторан "Арпат" прославился в Крыму из-за украинской песни, фото телеканала "Миллет"

Бахчисарайский районный суд привлек к ответственности шестерых участников свадьбы, на которой звучали украинские песни. 

Источник: Крыминформ и РБК

Детали: Суд назначил им наказание в виде штрафов в 50 тысяч рублей, а также от 5 до 15 суток административного ареста.

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Их привлекли к ответственности по статьям о демонстрации "нацистской символики" и дискредитации армии РФ.

В сообщении суда говорится, что 10 сентября во время гуляния свадьбы в банкетном зале "Арпат" в городе Бахчисарай публично звучала украинская песня, "которая, согласно заключению специалиста, является атрибутикой (боевой песней), используемой организацией украинских националистов (ОУН), деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации". 

Кроме того, на мероприятии включили песню "Червона калина", в тексте которой "содержатся слова: "освобождать, братьев-украинцев из московских оков", которая используется организацией украинских националистов (ОУН), деятельность которой запрещена на территории РФ, тем самым содержащая в себе сведения о дискредитации вооружённых сил РФ", отметил суд.

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Владелец банкетного зала, где прошла свадьба, получил 15 суток ареста, диджей и танцовщица – по 10 суток, мать жениха – 5 суток, мать невесты – штраф в 40 тысяч рублей, жена владельца ресторана – в 50 тысяч рублей.

Сам ресторан на время проведения проверки закрыли.

Владелец ресторана "Арпат" публично извинился за инцидент.

"В моем заведении прозвучала неправильная, нехорошая музыка, я извиняюсь за то, что не уследил за этим. Я поддерживаю нашего президента и главу республики Крым за спецоперацию, я против фашизма. Чтоб это не было просто словами, я готов финансово поддержать наших бойцов, которые проводят спецоперацию на Украине", – заявил он.

Только накануне так называемый "вице-премьер правительства Крыма" Михаил Назаров заявил, что на четырех участников свадьбы в Бахчисарае, где исполняли "гимн запрещенной в России террористической организации "Азов", составлены административные протоколы, а решение о вине примет суд. Он выразил уверенность, что число привлеченных к ответственности увеличится.

Этому предшествовало: 12 сентября так называемый "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов пригрозил крымчанам уголовной ответственностью за "националистические лозунги и песни" украинцев на публике.

Перед тем в Telegram распространялось видео, как в Бахчисарае 10 сентября в ресторане "Арпат" гости свадьбы весело танцуют и подпевают под песню "Червона калына".

Эта стрелецкая песня стала символом стойкости Украины, ее во время войны перепели многие известные певцы как в Украине, так и за рубежом.

Она содержит такие слова:

"Ой у лузі червона калина похилилася,

Чогось наша славна Україна зажурилася.

А ми тую червону калину підіймемо,

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!".

УП, дополнено
Темы: Крымоккупациявойнапропаганда
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