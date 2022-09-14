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Президентка Єврокомісії: Путін програє, Україна та Європа виграють

"Європейська правда"Середа, 14 вересня 2022, 11:10

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що Путін програє свою загарбницьку війну, а Україна та Європа її виграють.

Про це президентка Єврокомісії заявила у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті в середу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Багато на кону. Не тільки для України, але для всієї Європи і світу. Це стане нашою перевіркою. Перевіркою тими, хто хоче використати будь-які розбіжності між нами. Це не тільки війна, розгорнута Росією проти України. Це війна проти нашої енергетики, війна проти нашої економіки, війна проти наших цінностей, війна проти нашого майбутнього. Це про автократію проти демократії", - сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що "з необхідною мужністю та необхідною солідарністю Путін програє, а Україна та Європа виграють".

"Сьогодні сміливість має ім'я - і це ім’я Україна. Сьогодні сміливість має обличчя - і це обличчя українських чоловіків та жінок, які виступають проти російської агресії", - додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, першу леді Олену Зеленську запросили як почесну гостю на цьогорічну State of the Union Європейського Союзу - "Про становище Союзу", що є ключовою подією для блоку.

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Теми: ПутінУкраїнаЄвропаЄврокомісія
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