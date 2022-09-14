Президент Еврокомиссии: Путин проиграет, Украина и Европа победят

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что Путин проиграет свою захватническую войну, а Украина и Европа ее выиграют.

Об этом президент Еврокомиссии заявила в своем ежегодном обращении "О положении Союза" в Европарламенте в среду, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Многое на кону. Не только для Украины, но для всей Европы и мира. Это станет нашей проверкой. Проверкой теми, кто хочет использовать разногласия между нами. Это не только война, развернутая Россией против Украины. Это война против нашей энергетики, война против нашей экономики, война против наших ценностей, война против нашего будущего. Это об автократии против демократии", - сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что "с необходимым мужеством и необходимой солидарностью, Путин проиграет, а Украина и Европа выиграют".

"Сегодня смелость имеет имя, и это имя – Украина. Сегодня смелость имеет лицо – и это лицо украинских мужчин и женщин, выступающих против российской агрессии", - добавила фон дер Ляйен.

Напомним, первую леди Елену Зеленскую пригласили как почетную гостью на нынешнюю State of the Union Европейского Союза - "О положении Союза", что является ключевым событием для блока.