Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Еврокомиссии: Путин проиграет, Украина и Европа победят

"Европейская правда"Среда, 14 сентября 2022, 11:10

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что Путин проиграет свою захватническую войну, а Украина и Европа ее выиграют.

Об этом президент Еврокомиссии заявила в своем ежегодном обращении "О положении Союза" в Европарламенте в среду, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Многое на кону. Не только для Украины, но для всей Европы и мира. Это станет нашей проверкой. Проверкой теми, кто хочет использовать разногласия между нами. Это не только война, развернутая Россией против Украины. Это война против нашей энергетики, война против нашей экономики, война против наших ценностей, война против нашего будущего. Это об автократии против демократии", - сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что "с необходимым мужеством и необходимой солидарностью, Путин проиграет, а Украина и Европа выиграют".

"Сегодня смелость имеет имя, и это имя – Украина. Сегодня смелость имеет лицо – и это лицо украинских мужчин и женщин, выступающих против российской агрессии", - добавила фон дер Ляйен.

Напомним, первую леди Елену Зеленскую пригласили как почетную гостью на нынешнюю State of the Union Европейского Союза - "О положении Союза", что является ключевым событием для блока.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ПутинУкраинаЕвропаЕврокомиссия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Шольц: Путин не изменил своей позиции по поводу войны в Украине

обновлено от 19:21, видео Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу: повредили гидротехнические сооружения

Почти 400 населенных пунктов за неделю – Минобороны о контрнаступлении на Харьковщине

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов поддерживать территориальную целостность Казахстана

Дело о хищении $500 тысяч: Минобороны прокомментировало обыски у своего чиновника

аудиоСтоличный судья ждал, чтобы его "освободили" оккупанты: СБУ разоблачила, но задержать не может

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Путин
Козак уверял Путина, что достиг соглашения с Украиной, но тот начал вторжение – Reuters
Кремль пытается "отбелить" Путина после поражения войск РФ в Харьковской области – ISW
Обострение между Арменией и Азербайджаном: Путин заявил о "дополнительных шагах"
Последние новости
00:55
ОбновленоВ Кировоградской области сработала ПВО
00:46
Белый дом обсуждает с Конгрессом санкции против России, аналогичные объявлению ее спонсором терроризма
00:22
Россияне снова ударили по Харькову – облсовет
00:12
Контрнаступление на Харьковщине: Данилов назвал соотношение потерь ВСУ и оккупантов
00:06
Сейм Польши требует от Германии компенсации за Вторую мировую и планирует то же в отношении РФ
23:43
В Конгрессе США снова предлагают объявить РФ спонсором терроризма
23:34
Россияне обстреляли Сумщину – 43 прилета
23:04
Кулеба презентовал литовскому и ирландскому коллегам проект гарантий безопасности для Украины
23:01
Из Львова во вторник вылетел коммерческий самолет Wizzair
22:45
фото После ударов по Кривому Рогу уровень воды в Ингульце растет, есть риск подтопления – ОП
Все новости...