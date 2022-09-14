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Поліцейські-окупанти в Херсоні звільняються через "загострення ситуації в області"

"Українська правда"Середа, 14 вересня 2022, 13:26
Поліцейські-окупанти в Херсоні звільняються через загострення ситуації в області
Ілюстративне фото gettyimages

В окупованому Херсоні співробітники так званої "поліції" пишуть рапорти про відставку через "загострення ситуації на Херсонщині".

Джерело: Укрінформ з посиланням на джерело у правоохоронних органах

Деталі: За інформацією агентства, рапорт подав зрадник із Херсона Ростислав Малиновський, який вступив до так званого "Головного управління МВС на Херсонщині". Він відмовився від посади "заступника начальника управління карного розшуку – начальника відділу розкриття злочинів" та просить розірвати контракт "через загострення ситуації в Херсонській області".

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Другий так званий "поліцейський" просить повернути його на попереднє місце служби до Санкт-Петербурга. Згідно з опублікованим документом, Меттус Д. А., який є "оперуповноваженим Суворовського міськвідділу поліції ГУ МВС росії по Херсонській області", хоче повернутись на колишнє місце роботи нібито у зв'язку з "відсутністю забезпечення житлом та належного рівня матеріального забезпечення" в Херсоні. 

За словами співрозмовника агентства, головне бажання російських військових на захоплених територіях – "звільнятися та тікати". 

 

Нагадаємо: ЗСУ продовжують успішний контрнаступ на Херсонщині. Раніше українська розвідка повідомила, що в Росії масово скасовують заплановані відправки особового складу на війну через відмову військових брати участь у бойових діях в Україні. 

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Теми: Херсонокупаціяконтрнаступ
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