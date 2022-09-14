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Полицейские-оккупанты в Херсоне увольняются из-за "обострения ситуации в области"

"Украинская правда"Среда, 14 сентября 2022, 13:26
Иллюстративная фотография gettyimages

В оккупированном Херсоне сотрудники так называемой "полиции" пишут рапорты об отставке из-за "обострения ситуации в Херсонской области".

Источник: Укринформ со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Детали: По информации агентства, рапорт подал предатель из Херсона Ростислав Малиновский, вступивший в так называемое "Главное управление МВД в Херсонской области". Он отказался от должности "заместителя начальника управления уголовного розыска – начальника отдела раскрытия преступлений" и просит расторгнуть контракт из-за "обострения ситуации в Херсонской области".

 

Второй так называемый "полицейский" просит вернуть его на прежнее место службы в Санкт-Петербург. Согласно опубликованному документу, Меттус Д. А., являющийся "оперуполномоченным Суворовского горотдела полиции ГУ МВД России по Херсонской области", хочет вернуться на прежнее место работы якобы в связи с "отсутствием обеспечения жильем и надлежащего уровня материального обеспечения" в Херсоне.

 

По словам собеседника агентства, главное желание российских военных на захваченных территориях – "уволиться и убежать".

Напомним: ВСУ продолжают успешное контрнаступление в Херсонской области. Ранее украинская разведка сообщила, что в России массово отменяют запланированные отправки личного состава на войну из-за отказа военных участвовать в боевых действиях в Украине.

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Темы: Херсоноккупацияконтрнаступление
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