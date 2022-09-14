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Кремль про схему безпеки Банкової: Прагнення до НАТО загрожує Росії

"Європейська правда"Середа, 14 вересня 2022, 13:52

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив у середу, що амбіції України приєднатися до НАТО становлять загрозу безпеці Росії.

Так він прокоментував оприлюднений український проєкт документів щодо гарантій безпеки, повідомляє "Європейська правда".

"Ніхто не приховує, що цей документ вони мають на увазі до вступу України до НАТО, тобто орієнтир на членство в НАТО залишається. Відповідно залишається головна загроза для нашої країни, і залишається, навіть набуває великої актуальності одна з причин, яка і зробила необхідною проведення спеціальної військової операції", - цитує Пєскова російське агентство "РИА Новости".

13 вересня на Банковій представили рекомендації щодо безпекових гарантій, яких хоче Україна, які передбачають укладення одного багатостороннього договору і кількох двосторонніх із країнами-гарантами.

Рекомендації передбачають, що Україна продовжує прагнути до членства у НАТО.

Рекомендації щодо безпекових гарантій для України не передбачають участі Китаю.

Все, що відомо про "Київський безпековий договір" з аналізом – у статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка Гарантії від Єрмака та Расмуссена: яку схему безпеки України просуватиме Банкова.

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Теми: ПутінОфіс президентаНАТОУкраїна
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