Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль о схеме безопасности Банковой: Стремление к НАТО угрожает России

"Европейская правда"Среда, 14 сентября 2022, 13:52

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, что амбиции Украины присоединиться к НАТО представляют угрозу безопасности России.

Так он прокомментировал обнародованный украинский проект документов по гарантиям безопасности, сообщает "Европейская правда".

"Никто не скрывает, что этот документ они подразумевают до вступления Украины в НАТО, то есть ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно остается главная угроза для нашей страны, и остается, даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение специальной военной операции", - цитирует Пескова российское агентство "РИА Новости".

13 сентября на Банковой представили рекомендации по гарантиям безопасности, которых хочет Украина, которые предусматривают заключение одного многостороннего договора и нескольких двусторонних со странами-гарантами.

Рекомендации предполагают, что Украина продолжает стремиться к членству в НАТО.

Рекомендации по гарантиям безопасности для Украины не предусматривают участия Китая.

Все, что известно о "Киевском договоре безопасности" с анализом – в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Гарантии от Ермака и Расмуссена: какую схему безопасности Украины будет продвигать Банковая.

ВИДЕО ДНЯ

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ПутинОфис президентаНАТОУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Автомобиль Зеленского попал в ДТП – спикер президента

Контрнаступление на Харьковщине: Данилов назвал соотношение потерь ВСУ и оккупантов

Шольц: Путин не изменил своей позиции по поводу войны в Украине

обновлено от 19:21, видео Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу: повредили гидротехнические сооружения

Почти 400 населенных пунктов за неделю – Минобороны о контрнаступлении на Харьковщине

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов поддерживать территориальную целостность Казахстана

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Путин
Козак уверял Путина, что достиг соглашения с Украиной, но тот начал вторжение – Reuters
Президент Еврокомиссии: Путин проиграет, Украина и Европа победят
Кремль пытается "отбелить" Путина после поражения войск РФ в Харьковской области – ISW
Последние новости
02:58
Кулеба: единственный путь решения проблемы ЗАЭС – полный вывод российских войск и техники
02:35
Видим на деоккупированной Харьковщине доказательства геноцида против украинцев – Зеленский
01:58
Зеленский назвал еще одну причину, "почему Россия проигрывает"
01:37
Автомобиль Зеленского попал в ДТП – спикер президента
01:27
фотоНи один бункер не защитит российских военных преступников от наказания – Резников
00:55
ОбновленоВ Кировоградской области сработала ПВО
00:46
Белый дом обсуждает с Конгрессом санкции против России, аналогичные объявлению ее спонсором терроризма
00:22
Россияне снова ударили по Харькову – облсовет
00:12
Контрнаступление на Харьковщине: Данилов назвал соотношение потерь ВСУ и оккупантов
00:06
Сейм Польши требует от Германии компенсации за Вторую мировую и планирует то же в отношении РФ
Все новости...