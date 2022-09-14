Кремль о схеме безопасности Банковой: Стремление к НАТО угрожает России

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, что амбиции Украины присоединиться к НАТО представляют угрозу безопасности России.

Так он прокомментировал обнародованный украинский проект документов по гарантиям безопасности, сообщает "Европейская правда".

"Никто не скрывает, что этот документ они подразумевают до вступления Украины в НАТО, то есть ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно остается главная угроза для нашей страны, и остается, даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение специальной военной операции", - цитирует Пескова российское агентство "РИА Новости".

13 сентября на Банковой представили рекомендации по гарантиям безопасности, которых хочет Украина, которые предусматривают заключение одного многостороннего договора и нескольких двусторонних со странами-гарантами.

Рекомендации предполагают, что Украина продолжает стремиться к членству в НАТО.

Рекомендации по гарантиям безопасности для Украины не предусматривают участия Китая.

Все, что известно о "Киевском договоре безопасности" с анализом – в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Гарантии от Ермака и Расмуссена: какую схему безопасности Украины будет продвигать Банковая.