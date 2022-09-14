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"Так тікали, що штани згубили": прикордонники показали захоплені позиції окупантів

Валентина РоманенкоСереда, 14 вересня 2022, 14:19
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Під час дій зі звільнення територій Харківщини прикордонники продовжують знаходити яскраві артефакти з побуту окупантів.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Окупанти так поспішали втекти від української армії, що в буквальному сенсі залишили навіть штани.

Амуніція "другої армії світу" вражає. Прикордонники з передової шлють відеоогляд".

Деталі: Це не перша "розпаковка" прикордонників із передової. Раніше вони демонстрували гуманітарну допомогу, яку росіянам надсилають на фронт.

ВІДЕО ДНЯ

Воїни ДПСУ іронічно цікавилися, для чого загарбникам могли на передовій знадобитися борошно й дріжджі.

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Теми: Харківська областьвійнаПрикордонна служба
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