"Так тікали, що штани згубили": прикордонники показали захоплені позиції окупантів
Середа, 14 вересня 2022, 14:19
Під час дій зі звільнення територій Харківщини прикордонники продовжують знаходити яскраві артефакти з побуту окупантів.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "Окупанти так поспішали втекти від української армії, що в буквальному сенсі залишили навіть штани.
Амуніція "другої армії світу" вражає. Прикордонники з передової шлють відеоогляд".
Деталі: Це не перша "розпаковка" прикордонників із передової. Раніше вони демонстрували гуманітарну допомогу, яку росіянам надсилають на фронт.
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