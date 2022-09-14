"Так бежали, что штаны потеряли": пограничники показали захваченные позиции оккупантов

Во время действий по освобождению территорий Харьковщины пограничники продолжают находить яркие артефакты из быта оккупантов.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Оккупанты так спешили убежать от украинской армии, что в буквальном смысле оставили даже штаны.

Амуниция "второй армии мира" впечатляет. Пограничники по передовой шлют видеообзор".

Детали: Это не первая "распаковка" пограничников с передовой. Ранее они демонстрировали гуманитарную помощь, которую россиянам присылают на фронт.

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Воины ГПСУ иронически интересовались, зачем захватчикам могли на передовой понадобиться мука и дрожжи.