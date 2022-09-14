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"Так бежали, что штаны потеряли": пограничники показали захваченные позиции оккупантов

Валентина РоманенкоСреда, 14 сентября 2022, 14:19
Так бежали, что штаны потеряли: пограничники показали захваченные позиции оккупантов
скриншот

Во время действий по освобождению территорий Харьковщины пограничники продолжают находить яркие артефакты из быта оккупантов.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Оккупанты так спешили убежать от украинской армии, что в буквальном смысле оставили даже штаны.

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Амуниция "второй армии мира" впечатляет. Пограничники по передовой шлют видеообзор".

Детали: Это не первая "распаковка" пограничников с передовой. Ранее они демонстрировали гуманитарную помощь, которую россиянам присылают на фронт.

ВИДЕО ДНЯ

Воины ГПСУ иронически интересовались, зачем захватчикам могли на передовой понадобиться мука и дрожжи.

Темы: Харьковская областьвойнаПограничная служба
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