"Так бежали, что штаны потеряли": пограничники показали захваченные позиции оккупантов
Среда, 14 сентября 2022, 14:19
Во время действий по освобождению территорий Харьковщины пограничники продолжают находить яркие артефакты из быта оккупантов.
Источник: Государственная пограничная служба
Дословно: "Оккупанты так спешили убежать от украинской армии, что в буквальном смысле оставили даже штаны.
Амуниция "второй армии мира" впечатляет. Пограничники по передовой шлют видеообзор".
Детали: Это не первая "распаковка" пограничников с передовой. Ранее они демонстрировали гуманитарную помощь, которую россиянам присылают на фронт.
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Воины ГПСУ иронически интересовались, зачем захватчикам могли на передовой понадобиться мука и дрожжи.