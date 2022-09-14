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Зеленський про деокупацію Криму та інших територій: Моє послання – ми повернемося

Станіслав ПогоріловСереда, 14 вересня 2022, 15:00
Володимир Зеленський, фото: Telegram

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Крим та інші території будуть звільнені від російських загарбників, цей меседж він доправив жителям, які знаходяться під окупацією.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Моє послання – ми повернемося. Не має значення, що вони (жителі окупованих територій – ред.)  чули протягом цих восьми років із пропагандистського ТБ. Це не має значення для нас. Ми знаємо, що правда на нашому боці. Я не знаю, коли це станеться. Ніхто не знає. Ми прийдемо, тому що це наша земля і наші люди".

Деталі: При цьому Зеленський назвав трагедією те, що українці живуть під окупацією понад 8 років і за цей час інформаційні атаки Росії змогли вплинути на багатьох жителів. Тим не менше, Україна повинна надіслати їм повідомлення про майбутню деокупацію.

Що було раніше: 10 вересня Зеленський заявив, що шлях до повернення всієї окупованої території стає все чіткішим, і Україна не може дозволити собі зупинитись.

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Теми: ЗеленськийКримвійнаУкраїна
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