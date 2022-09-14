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Зеленский о деоккупации Крыма и других территорий: Мое послание – мы вернемся

Станислав ПогориловСреда, 14 сентября 2022, 15:00
Зеленский о деоккупации Крыма и других территорий: Мое послание – мы вернемся
Владимир Зеленский, фото: Telegram

Президент Владимир Зеленский убежден, что Крым и другие территории будут освобождены от российских захватчиков, этот месседж он послал находящимся под оккупацией жителям.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Мое послание – мы вернемся. Неважно, что они (жители оккупированных территорий – ред.) слышали в течение этих восьми лет из пропагандистского ТВ. Это не имеет значения для нас. Мы знаем, что правда на нашей стороне. Я не знаю, когда это произойдет. Никто не знает. Мы придем, потому что это наша земля и наши люди".

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Детали: При этом Зеленский назвал трагедией то, что украинцы живут под оккупацией более 8 лет и за это время информационные атаки России смогли повлиять на многих жителей. Тем не менее, Украина должна направить им сообщение о будущей деоккупации.

Что предшествовало: Зеленский заявил, что путь к возвращению всей оккупированной территории становится все более четким, и Украина не может позволить себе остановиться.

Темы: ЗеленскийКрымвойнаУкраина
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