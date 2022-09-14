Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о деоккупации Крыма и других территорий: Мое послание – мы вернемся

Станислав ПогориловСреда, 14 сентября 2022, 15:00
Владимир Зеленский, фото: Telegram

Президент Владимир Зеленский убежден, что Крым и другие территории будут освобождены от российских захватчиков, этот месседж он послал находящимся под оккупацией жителям.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Мое послание – мы вернемся. Неважно, что они (жители оккупированных территорий – ред.) слышали в течение этих восьми лет из пропагандистского ТВ. Это не имеет значения для нас. Мы знаем, что правда на нашей стороне. Я не знаю, когда это произойдет. Никто не знает. Мы придем, потому что это наша земля и наши люди".

Детали: При этом Зеленский назвал трагедией то, что украинцы живут под оккупацией более 8 лет и за это время информационные атаки России смогли повлиять на многих жителей. Тем не менее, Украина должна направить им сообщение о будущей деоккупации.

Что предшествовало: Зеленский заявил, что путь к возвращению всей оккупированной территории становится все более четким, и Украина не может позволить себе остановиться.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗеленскийКрымвойнаУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский назвал еще одну причину, "почему Россия проиграет"

Автомобиль Зеленского попал в ДТП – спикер президента

Контрнаступление на Харьковщине: Данилов назвал соотношение потерь ВСУ и оккупантов

Шольц: Путин не изменил своей позиции по поводу войны в Украине

обновлено от 19:21, видео Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу: повредили гидротехнические сооружения

Почти 400 населенных пунктов за неделю – Минобороны о контрнаступлении на Харьковщине

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Зеленский
Зеленский об Изюме и Балаклее: Видим то же, что в Буче
Зеленский приехал в освобожденный от россиян Изюм
На деоккупированных 4000 кв. км украинской земли еще идут стабилизационные мероприятия - Зеленский
Последние новости
04:18
Командование "Юг": враг выгнал в Черное море 5 больших десантных кораблей
03:29
ВСУ уничтожили бомбардировщик и более 30 единиц техники врага – ОК "Юг"
02:58
Кулеба: единственный путь решения проблемы ЗАЭС – полный вывод российских войск и техники
02:35
Видим на деоккупированной Харьковщине доказательства геноцида против украинцев – Зеленский
01:58
Зеленский назвал еще одну причину, "почему Россия проиграет"
01:37
Автомобиль Зеленского попал в ДТП – спикер президента
01:27
фотоНи один бункер не защитит российских военных преступников от наказания – Резников
00:55
ОбновленоВ Кировоградской области сработала ПВО
00:46
Белый дом обсуждает с Конгрессом санкции против России, аналогичные объявлению ее спонсором терроризма
00:22
Россияне снова ударили по Харькову – облсовет
Все новости...