Зеленский о деоккупации Крыма и других территорий: Мое послание – мы вернемся

Президент Владимир Зеленский убежден, что Крым и другие территории будут освобождены от российских захватчиков, этот месседж он послал находящимся под оккупацией жителям.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Мое послание – мы вернемся. Неважно, что они (жители оккупированных территорий – ред.) слышали в течение этих восьми лет из пропагандистского ТВ. Это не имеет значения для нас. Мы знаем, что правда на нашей стороне. Я не знаю, когда это произойдет. Никто не знает. Мы придем, потому что это наша земля и наши люди".

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Детали: При этом Зеленский назвал трагедией то, что украинцы живут под оккупацией более 8 лет и за это время информационные атаки России смогли повлиять на многих жителей. Тем не менее, Украина должна направить им сообщение о будущей деоккупации.

Что предшествовало: Зеленский заявил, что путь к возвращению всей оккупированной территории становится все более четким, и Украина не может позволить себе остановиться.