У звільненій Балаклії на розтяжці окупантів підірвався електрик - міськрада

Балаклійська міськрада повідомила про загибель майстра служби ліній Куп’янського високовольтного РЕМ, який підірвався на розтяжці, відновлюючи роботу енергооб'єктів.

Джерело: Балаклійська міськрада у Telegram

Дослівно: "Під час виконання своїх службових обов’язків, відновлюючи критичну інфраструктуру нашого міста, загинув Стрілець Олександр Михайлович - майстер служби ліній Куп’янського високовольтного РЕМ".

Деталі: Він підірвався на розтяжці, яка була залишена російськими загарбниками при відступі під час контрнаступу ЗСУ.

Що було раніше: Перебуваючи на Харківщині президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни під час окупації Ізюму й Балаклії в Харківській області поводилися подібним чином, як у Київській області: катували жителів, руйнували дитячі садки й школи, іншу інфраструктуру.