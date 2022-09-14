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У звільненій Балаклії на розтяжці окупантів підірвався електрик - міськрада

Станіслав ПогоріловСереда, 14 вересня 2022, 16:16
Ілюстративне фото Gatty Images

Балаклійська міськрада повідомила про загибель майстра служби ліній Куп’янського високовольтного РЕМ, який підірвався на розтяжці, відновлюючи роботу енергооб'єктів.

Джерело: Балаклійська міськрада у Telegram

Дослівно: "Під час виконання своїх службових обов’язків, відновлюючи критичну інфраструктуру нашого міста, загинув Стрілець Олександр Михайлович - майстер служби ліній Куп’янського високовольтного РЕМ".

Деталі: Він підірвався на розтяжці, яка була залишена російськими загарбниками при відступі під час контрнаступу ЗСУ.

Що було раніше: Перебуваючи на Харківщині президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни під час окупації Ізюму й Балаклії в Харківській області поводилися подібним чином, як у Київській області: катували жителів, руйнували дитячі садки й школи, іншу інфраструктуру.  

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Теми: Харківська областьвійнаУкраїнаРосія
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