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В освобожденной Балаклее на растяжке оккупантов подорвался электрик - горсовет

Станислав ПогориловСреда, 14 сентября 2022, 16:16
Иллюстративное фото Gatty Images

Балаклейский горсовет сообщил о гибели мастера службы линий Купянского высоковольтного РЭС, подорвавшегося на растяжке, восстанавливая работу энергообъектов.

Источник: Балаклейский горсовет в Telegram

Дословно: "При выполнении своих служебных обязанностей, восстанавливая критическую инфраструктуру нашего города, погиб Стрелец Александр Михайлович - мастер службы линий Купянского высоковольтного РЭС".

Детали: Он подорвался на растяжке, оставленной российскими захватчиками при отступлении во время контрнаступления ВСУ.

Что предшествовало: Находясь на Харьковщине президент Зеленский заявил, что россияне во время оккупации Изюма и Балаклеи в Харьковской области вели себя подобным образом, как в Киевской области: пытали жителей, разрушали детские сады и школы, другую инфраструктуру.

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Темы: Харьковская областьвойнаУкраинаРосcия
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