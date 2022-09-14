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Зеленський про Ізюм і Балаклію: Бачимо те саме, що в Бучі

"Українська правда"Середа, 14 вересня 2022, 15:25
Володимир Зеленський в Ізюмі, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни під час окупації Ізюму й Балаклії в Харківській області поводилися подібним чином, як у Київській області: катували жителів, руйнували дитячі садки й школи, іншу інфраструктуру.  

Джерело: глава держави у коментарі "Українській правді" про свої враження від побаченого у звільненому Ізюмі 

Пряма мова: "Я від Ізюму й Балаклії… звикати до таких речей не можна, але після Бучі здивованими тими кроками, які робили російські терористи, ми вже не будемо, тому що бачимо те саме. Знову катування… знову руйнація: школи, садочки… 

У них (російських загарбників – ред.) один і той самий слід. Нічого нового я не побачив". 

Деталі: Зеленський зазначив, що частина мешканців, які залишилися в місті Ізюм під окупацією, щасливі бачити українську армію, а частина – в шоці. 

"Вони не розуміють, що відбувається. Бо пів року світла немає, води немає, електрики немає. Пів року вони були в окупації й боялися вийти. Вони бояться в принципі якихось змін", – додав президент.

Він визнав, що ситуація складна, але "буде позитив".

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За словами Зеленського, військові зробили найголовніше – перша частина операції закінчена успішно. 

Президент визнав, що Україна під час контрнаступу зазнала втрат серед особового складу й у військовій техніці, але російські військові натомість покинули багато техніки, тікаючи.

Цьому передувало: На початку вересня у Харківській області почався контрнаступ. Куп’янськ і Балаклію українські війська взяли під контроль 10 вересня, того ж дня окупанти залишили Ізюм. Український прапор в Ізюмі підняли 14 вересня у присутності президента Володимира Зеленського.

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Теми: ЗеленськийХарківська областьІзюмдеокупація
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