Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про Ізюм і Балаклію: Бачимо те саме, що в Бучі

"Українська правда"Середа, 14 вересня 2022, 15:25
Зеленський про Ізюм і Балаклію: Бачимо те саме, що в Бучі
Володимир Зеленський в Ізюмі, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни під час окупації Ізюму й Балаклії в Харківській області поводилися подібним чином, як у Київській області: катували жителів, руйнували дитячі садки й школи, іншу інфраструктуру.  

Джерело: глава держави у коментарі "Українській правді" про свої враження від побаченого у звільненому Ізюмі 

Пряма мова: "Я від Ізюму й Балаклії… звикати до таких речей не можна, але після Бучі здивованими тими кроками, які робили російські терористи, ми вже не будемо, тому що бачимо те саме. Знову катування… знову руйнація: школи, садочки… 

Реклама:

У них (російських загарбників – ред.) один і той самий слід. Нічого нового я не побачив". 

Деталі: Зеленський зазначив, що частина мешканців, які залишилися в місті Ізюм під окупацією, щасливі бачити українську армію, а частина – в шоці. 

"Вони не розуміють, що відбувається. Бо пів року світла немає, води немає, електрики немає. Пів року вони були в окупації й боялися вийти. Вони бояться в принципі якихось змін", – додав президент.

ВІДЕО ДНЯ

Він визнав, що ситуація складна, але "буде позитив".

За словами Зеленського, військові зробили найголовніше – перша частина операції закінчена успішно. 

Президент визнав, що Україна під час контрнаступу зазнала втрат серед особового складу й у військовій техніці, але російські військові натомість покинули багато техніки, тікаючи.

Цьому передувало: На початку вересня у Харківській області почався контрнаступ. Куп’янськ і Балаклію українські війська взяли під контроль 10 вересня, того ж дня окупанти залишили Ізюм. Український прапор в Ізюмі підняли 14 вересня у присутності президента Володимира Зеленського.

Читайте також: Росіяни питали: "Куди тікати?". Перші кадри зі звільненої Балаклії

Диявол носить форму російського солдата. Як катували на Київщині

Теми: ЗеленськийХарківська областьІзюмдеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
Усі новини...
Реклама: