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Кадиров заявив, що Росія "ніде і нікуди не відступає": це тонкощі військової справи

"Українська правда"Середа, 14 вересня 2022, 16:48
Кадиров заявив, що Росія ніде і нікуди не відступає: це тонкощі військової справи
Фото із відкритих джерел

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що відступ російських військ на Харківщині це "вкид та західні провокації".

Джерело: повідомлення Кадирова

Пряма мова Кадирова: "Заспокою найбільш буйних і найбільш скептичних коментаторів. У ході проведення СВО ми ніде і нікуди не відступаємо. Це все вкид та західні провокації. Не дозволяйте себе дурити.

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Є такі поняття, як тактика та стратегія. У наших військ вона тонша".

"Наші генерали, які закінчили військові академії, чудово розуміються на тонкощах військової справи і дають противнику робити тільки те, що вигідно нам. Щоб знищити ворожі одиниці, потрібно використовувати різні прийоми: розтягувати його сили, відтягувати, затискати в котел, змушувати вийти на поле чи заманювати у пастку. І керівництво армією чудово комбінує усі ці методи".

Деталі: Кадиров також заявив, що Росія "намагається мінімізувати людські жертви". Також він заявив, що якби його воля, то він би оголосив по всій країні військовий стан і "застосував би будь-яке озброєння".

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Передісторія:

  • Раніше після вдалого контрнаступу українських військ у харківській області Кадиров розкритикував "стратегію" Міноборони РФ і заявив, що "вийде на керівництво країни, щоб роз'яснити їм ситуацію", якщо у війні не буде змін.

Теми: КадировХарківвійна
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