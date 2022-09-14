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Кадыров заявил, что Россия "нигде и никуда не отступает": это тонкости военного дела

"Украинская правда"Среда, 14 сентября 2022, 16:48
Кадыров заявил, что Россия нигде и никуда не отступает: это тонкости военного дела
Фото из открытых источников

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отступление российских войск в Харьковской области это "вброс и западные провокации".

Источник: сообщение Кадырова

Прямая речь Кадырова: "Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это всё вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить.

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Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая".

"Наши генералы, закончившие военные академии, прекрасно разбираются в тонкостях военного дела и дают противнику делать только то, что выгодно нам. Чтобы уничтожить вражеские единицы, нужно использовать различные приемы: растягивать его силы, оттягивать, зажимать в котёл, вынуждать выйти в поле или заманивать в ловушку. И руководство армией прекрасно комбинирует все эти методы".

Детали: Кадыров также заявил, что Россия "старается минимизировать человеческие жертвы". Также он заявил, что будь его воля, то он бы объявил по всей стране военное положение и "применил бы любое вооружение".

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Предыстория:

  • Ранее после удачного контрнаступления украинских войск в харьковской области Кадыров подверг критике "стратегию" Минобороны РФ и заявил, что "выйдет на руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию", если в войне не будет изменений.

Темы: КадыровХарьковвойна
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