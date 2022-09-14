Для захисту звільнених територій почали будувати фортифікаційні споруди – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на звільнених від окупантів територіях будують нові та удосконалюють існуючі фортифікаційні споруди для захисту від повторного захоплення.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Шмигаля: "На деокупованих територіях негайно створюють фортифікаційні споруди для того, щоб їх захистити від повторного захоплення".

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Деталі: За його словами, також існуючі оборонні споруди роблять більш правильними та капітальними.

Що було раніше: 12 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів нашої землі від окупантів.