Для захисту звільнених територій почали будувати фортифікаційні споруди – Шмигаль
Середа, 14 вересня 2022, 17:14
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на звільнених від окупантів територіях будують нові та удосконалюють існуючі фортифікаційні споруди для захисту від повторного захоплення.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Шмигаля: "На деокупованих територіях негайно створюють фортифікаційні споруди для того, щоб їх захистити від повторного захоплення".
Деталі: За його словами, також існуючі оборонні споруди роблять більш правильними та капітальними.
Що було раніше: 12 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів нашої землі від окупантів.
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