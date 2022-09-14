Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Для защиты освобожденных территорий начали возводить фортификационные сооружения – Шмыгаль

Станислав ПогориловСреда, 14 сентября 2022, 17:14
Денис Шмыгаль, фото: Telegram

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что на освобожденных от оккупантов территориях строят новые и совершенствуют существующие фортификационные сооружения для защиты от повторного захвата.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Шмыгаля: "На деоккупированных территориях незамедлительно создают фортификационные сооружения для того, чтобы их оградить от повторного захвата".

Детали: По его словам, также существующие оборонные сооружения делают более правильными и капитальными.

Что предшествовало: 12 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров нашей земли от оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Шмыгальвойнадеоккупациядеоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский назвал еще одну причину, "почему Россия проиграет"

Автомобиль Зеленского попал в ДТП – спикер президента

Контрнаступление на Харьковщине: Данилов назвал соотношение потерь ВСУ и оккупантов

Шольц: Путин не изменил своей позиции по поводу войны в Украине

обновлено от 19:21, видео Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу: повредили гидротехнические сооружения

Почти 400 населенных пунктов за неделю – Минобороны о контрнаступлении на Харьковщине

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Шмыгаль
У правительства есть план, как провести переговоры о вступлении в ЕС за два года – Шмыгаль
Шмигаль в скором времени ожидает еще 3 миллиарда евро от ЕС, обсуждается помощь на 2023 год
Глава Еврокомиссии анонсировала 5 млрд евро помощи Украине
Последние новости
05:54
Кулеба: единственный путь решения проблемы ЗАЭС – полный вывод российских войск и техники
05:15
Обновлено от 00.22Россияне ударили по Киевскому району Харькова
04:57
В Ереване – протесты из-за заявлений Пашиняна о якобы готовности к компромиссу с Азербайджаном
04:18
Командование "Юг": враг выгнал в Черное море 5 больших десантных кораблей
03:29
ВСУ уничтожили бомбардировщик и более 30 единиц техники врага – ОК "Юг"
02:58
Кулеба: единственный путь решения проблемы ЗАЭС – полный вывод российских войск и техники
02:35
Видим на деоккупированной Харьковщине доказательства геноцида против украинцев – Зеленский
01:58
Зеленский назвал еще одну причину, "почему Россия проиграет"
01:37
Автомобиль Зеленского попал в ДТП – спикер президента
01:27
фотоНи один бункер не защитит российских военных преступников от наказания – Резников
Все новости...