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Для защиты освобожденных территорий начали возводить фортификационные сооружения – Шмыгаль

Станислав ПогориловСреда, 14 сентября 2022, 17:14
Для защиты освобожденных территорий начали возводить фортификационные сооружения – Шмыгаль
Денис Шмыгаль, фото: Telegram

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что на освобожденных от оккупантов территориях строят новые и совершенствуют существующие фортификационные сооружения для защиты от повторного захвата.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Шмыгаля: "На деоккупированных территориях незамедлительно создают фортификационные сооружения для того, чтобы их оградить от повторного захвата".

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Детали: По его словам, также существующие оборонные сооружения делают более правильными и капитальными.

Что предшествовало: 12 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров нашей земли от оккупантов.

Темы: Шмыгальвойнадеоккупациядеоккупация
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