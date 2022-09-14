Для защиты освобожденных территорий начали возводить фортификационные сооружения – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что на освобожденных от оккупантов территориях строят новые и совершенствуют существующие фортификационные сооружения для защиты от повторного захвата.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Шмыгаля: "На деоккупированных территориях незамедлительно создают фортификационные сооружения для того, чтобы их оградить от повторного захвата".

Детали: По его словам, также существующие оборонные сооружения делают более правильными и капитальными.

Что предшествовало: 12 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров нашей земли от оккупантов.