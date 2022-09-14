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Військові РФ сидять без їжі та зв’язку на кордоні з Бєлгородською областю – ГУР

"Українська правда"Середа, 14 вересня 2022, 17:11
Ілюстративне фото з сайту ГУР

Внаслідок контрнаступу ЗСУ на Харківщині військові РФ згуртувались поблизу кордону з російською Бєлгородською областю, в них відсутнє постачання їжі, боєприпасів та немає зв’язку з командуванням.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України 

Дослівно: "Багато окупантів зосередилось поблизу російського кордону в районі Бєлгородської області. Вони не мають зв’язку з командуванням, відсутнє постачання їжі та боєприпасів".

Деталі: ГУР повідомляє, що підрозділи 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ (в/ч 12721) під часу відступу від Ізюма і Балаклії зазнали великих втрат. В деяких ротах залишилось близько половини особового складу. Окупанти, яким вдалося вижити, рухаються в бік російського кордону, щоб повернутися до РФ. Військові РФ, які відступили від Ізюму у бік окупованої Донеччини, очікують на підвезення боєприпасів та палива. 

У розвідці додали, що внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ серед особового складу російських військ спостерігається небажання брати участь у подальшій війні, у тому числі через невчасні виплати зарплатні. Значна кількість військових шукає способи повернутися до РФ або здатися у полон.

Щоб зупинити масову втечу військовослужбовців з поля бою, російське командування встановлює в тилу так звані "загороджувальні загони". За інформацією ГУР, командирам 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу надійшло повідомлення: "В тильній полосі виставлений загороджувальний загін. Всі війська, що відступають, будуть знищені. Наказ командувача номер 222. Довести до всіх постів". 

Передісторія: За кілька днів контрнаступу Збройні сили України звільнили понад 300 населених пунктів, або 3,8 тис. кв. км, у Харківській області.

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Теми: розвідкаРосіяконтрнаступвійна
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