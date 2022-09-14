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Военные РФ сидят без еды и связи на границе с Белгородской областью – ГУР

"Украинская правда"Среда, 14 сентября 2022, 17:11
Военные РФ сидят без еды и связи на границе с Белгородской областью – ГУР
Иллюстративное фото с сайта ГУР

В результате контрнаступления ВСУ на Харьковщине военные РФ сгруппировались вблизи границы с российской Белгородской областью, у них отсутствуют поставки еды, боеприпасов и нет связи с командованием.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Дословно: "Многие оккупанты сосредоточились вблизи российской границы в районе Белгородской области. Они не имеют связи с командованием, отсутствуют поставки пищи и боеприпасов".

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Детали: ГУР сообщает, что подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии РФ (в/ч 12721) во время отступления от Изюма и Балаклеи понесли большие потери. В некоторых ротах осталось около половины личного состава. Выжившие двигаются в сторону российской границы, чтобы вернуться в РФ. Оккупанты, отступившие от Изюма в сторону оккупированной Донетчины, ожидают подвоза боеприпасов и топлива.

В разведке добавили, что в результате успешного контрнаступления ВСУ среди личного состава российских войск наблюдается нежелание участвовать в дальнейших боевых действиях, в том числе из-за несвоевременных выплат зарплаты. 

Чтобы остановить массовое бегство военнослужащих с поля боя, российское командование устанавливает в тылу так называемые "заградительные отряды".сПо информации ГУР, командирам 4 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса поступило сообщение: "В тыльной полосе выставлен заградительный отряд. Все отступающие войска будут уничтожены. Приказ командующего номером 222. Довести до всех постов".

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Предыстория: За несколько дней контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили более 300 населенных пунктов, или 3,8 тыс. кв. км в Харьковской области.

Темы: разведкаРосcияконтрнаступлениевойна
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