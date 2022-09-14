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Окупанти завдали удару по Кривому Рогу: пошкодили гідротехнічні споруди

Ірина БалачукСереда, 14 вересня 2022, 19:49
Скриншот з alerts.in.ua

Під вечір 14 вересня російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу і пошкодили гідротехнічні споруди.

Джерело: керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, карта тривог, пабліки у Telegram, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Вілкула: "Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях".

Деталі: Керівник військової адміністрації Кривого Рогу також закликав мешканців нічого не знімати і не викладати у соцмережі. Telegram-канали публікували фото стовпа диму на місці одного з прильотів у місті.

О 17:31 Вілкул повідомив, що росіяни знову запустили ракети у бік Кривого Рогу і закликав мешканців не виходити з укриттів.

Згодом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Кривий Ріг, за попередніми даними, прилетіло 8 російських крилатих ракет.

Такі дії окупантів він назвав "терористичним актом" проти українців, оскільки "ракети прицільно летять в споруди, які мають критично важливе значення в життєзабезпеченні людей".

Тимошенко закликав людей не панікувати і додав, що відповідні служби вже ліквідовують наслідки ракетних ударів.

ВІДЕО ДНЯ

О 19:47 Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що росіяни ударили сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації по об’єктах критичної та транспортної інфраструктури.

У результаті удару є серйозні пошкодження гідротехнічних споруд, кілька районів Кривого Рогу лишилися без води.

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Теми: Кривий Рігвибух
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