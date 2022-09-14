Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу: повредили гидротехнические сооружения

Ирина БалачукСреда, 14 сентября 2022, 19:49
Скриншот из alerts.in.ua

Под вечер 14 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и повредили гидротехнические сооружения.

Источник: руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, карта тревог, паблики в Telegram, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Вилкула: "Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях".

Детали: Руководитель военной администрации Кривого Рога также призвал жителей ничего не снимать и не выкладывать в соцсети. Telegram-каналы публиковали фото столба дыма на месте одного из прилетов в Кривом Роге.

В 17:31 Вилкул сообщил, что россияне снова запустили ракеты в сторону Кривого Рога и призвал жителей не выходить из укрытий.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Кривой Рог, по предварительным данным, прилетело 8 российских крылатых ракет.

Такие действия оккупантов он назвал "террористическим актом" против украинцев, поскольку "ракеты прицельно летят в сооружения, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей".

ВИДЕО ДНЯ

Тимошенко призвал людей не паниковать и добавил, что соответствующие службы уже ликвидируют последствия ракетных ударов.

В 19:47 глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что россияне ударили семью крылатыми ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации по объектам критической и транспортной инфраструктуры.

В результате удара есть серьезные повреждения гидротехнических сооружений, несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Кривой Рогвзрыв
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский назвал еще одну причину, "почему Россия проиграет"

Автомобиль Зеленского попал в ДТП – спикер президента

Контрнаступление на Харьковщине: Данилов назвал соотношение потерь ВСУ и оккупантов

Шольц: Путин не изменил своей позиции по поводу войны в Украине

обновлено от 19:21, видео Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу: повредили гидротехнические сооружения

Почти 400 населенных пунктов за неделю – Минобороны о контрнаступлении на Харьковщине

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Генерал США призвал мир подготовиться к распаду России
Зеленский: Оккупанты попытались затопить Кривой Рог
В ОП прокомментировали удары по Кривому Рогу: уровень воды в Ингульце растет каждый час
"Нам нужны только штурмовики": появилось видео вербовки Пригожиным российских заключенных
Последние новости
06:40
Россия хочет загнать в Украину недоукомплектованные чеченские батальоны – ISW
05:54
Кулеба: единственный путь решения проблемы ЗАЭС – полный вывод российских войск и техники
05:15
Обновлено от 00.22Россияне ударили по Киевскому району Харькова
04:57
В Ереване – протесты из-за заявлений Пашиняна о якобы готовности к компромиссу с Азербайджаном
04:18
Командование "Юг": враг выгнал в Черное море 5 больших десантных кораблей
03:29
ВСУ уничтожили бомбардировщик и более 30 единиц техники врага – ОК "Юг"
02:58
Кулеба: единственный путь решения проблемы ЗАЭС – полный вывод российских войск и техники
02:35
Видим на деоккупированной Харьковщине доказательства геноцида против украинцев – Зеленский
01:58
Зеленский назвал еще одну причину, "почему Россия проиграет"
01:37
Автомобиль Зеленского попал в ДТП – спикер президента
Все новости...