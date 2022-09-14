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Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу: повредили гидротехнические сооружения

Ирина БалачукСреда, 14 сентября 2022, 19:49
Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу: повредили гидротехнические сооружения
Скриншот из alerts.in.ua

Под вечер 14 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и повредили гидротехнические сооружения.

Источник: руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, карта тревог, паблики в Telegram, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Вилкула: "Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях".

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Детали: Руководитель военной администрации Кривого Рога также призвал жителей ничего не снимать и не выкладывать в соцсети. Telegram-каналы публиковали фото столба дыма на месте одного из прилетов в Кривом Роге.

В 17:31 Вилкул сообщил, что россияне снова запустили ракеты в сторону Кривого Рога и призвал жителей не выходить из укрытий.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Кривой Рог, по предварительным данным, прилетело 8 российских крылатых ракет.

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Такие действия оккупантов он назвал "террористическим актом" против украинцев, поскольку "ракеты прицельно летят в сооружения, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей".

Тимошенко призвал людей не паниковать и добавил, что соответствующие службы уже ликвидируют последствия ракетных ударов.

В 19:47 глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что россияне ударили семью крылатыми ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации по объектам критической и транспортной инфраструктуры.

В результате удара есть серьезные повреждения гидротехнических сооружений, несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Темы: Кривой Рогвзрыв
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